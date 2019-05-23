日本推英譯「正名」運動 安倍晉三請改稱Abe Shinzo

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）東方國家的人名英譯，多半都是姓氏置前，如蔡英文（Tsai Ing-wen）、習近平（Xi Jin-ping）、金正恩（Kim Jong-un），唯獨日本例外。如今，隨著日本進入令和新時代，官方有意推動「正名」運動，請西方媒體將首相安倍晉三Shinzo Abe好好改回Abe Shinzo。

CNN報導，日本明治時代深受西方文化影響、積極國際化，遂效法西方將姓氏擺在後頭，實行了近一個半世紀以來，幾乎已約定俗成，然而也不乏例外，包括歷史人名。

日本官方語言單位早在20年前，就呼籲各大媒體、出版業者正視將日文名字寫對的重要性，但並未造成廣泛影響。

外相河野太郎（Taro Kono）（按日文應是Kono Taro）21日表示，官方將向國際媒體發出正式要求，日後提到安倍晉三時，都能寫成Abe Shinzo，也盼國內英文媒體能照辦。

河野認為，德仁天皇甫於1日即位，日本接下來也將接待美國總統川普、於6月舉行G20峰會、9月舉辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup），明年更將迎來2020東京奧運。這些重大國際事件勢必會讓日本人名登上國際版面，如今正是正名好時機。