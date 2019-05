退休做自己　賓士CEO改開BMW？！

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 賓士汽車(Mercedes-Benz)執行長蔡澈(Dieter Zetsche)昨(22)日退休,競爭對手BMW特地推出1支廣告,以幽默手法向他致敬!

BMW官方臉書昨分享一則廣告,影片以「最後一日--退休意味終於可以做自己」(The Last day --Retirement is when you can finally be yourself…)為標題,描述蔡澈即將離開前,在賓士總部接受同事歡送及依依不捨合影留念的過程。廣告中神似蔡澈的男子將門禁卡交給櫃台人員後,坐上公司平常接送他上下班的賓士轎車,回到自己家中。

精彩的在最後一段,畫面出現「終於自由了」(Free at last) 字樣,接著「蔡澈」從自家車庫開出1部BMW i8 Roadster超跑,並出現「感謝蔡澈先生多年來激勵人心的競爭」等字樣,還有競爭對手BMW的標誌。

這支廣告讓許多網友會心一笑,對於德國這兩家被稱為雙B的企業,亦敵亦友的競爭關係,也大開眼界。

不過賓士當然也不是省油的燈,沒多久就在推特發文說,感謝BMW好心的建議,不過「我們百分之百確定,蔡澈先生的新坐駕是賓士最新推出的EQ電動車!」