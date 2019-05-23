退休做自己　賓士CEO改開BMW？！

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 賓士汽車（Mercedes-Benz）執行長蔡澈（Dieter Zetsche）昨(22)日退休，競爭對手BMW特地推出1支廣告，以幽默手法向他致敬！

BMW官方臉書昨分享一則廣告，影片以「最後一日--退休意味終於可以做自己」(The Last day --Retirement is when you can finally be yourself…)為標題，描述蔡澈即將離開前，在賓士總部接受同事歡送及依依不捨合影留念的過程。廣告中神似蔡澈的男子將門禁卡交給櫃台人員後，坐上公司平常接送他上下班的賓士轎車，回到自己家中。

精彩的在最後一段，畫面出現「終於自由了」(Free at last) 字樣，接著「蔡澈」從自家車庫開出1部BMW i8 Roadster超跑，並出現「感謝蔡澈先生多年來激勵人心的競爭」等字樣，還有競爭對手BMW的標誌。

這支廣告讓許多網友會心一笑，對於德國這兩家被稱為雙B的企業，亦敵亦友的競爭關係，也大開眼界。

不過賓士當然也不是省油的燈，沒多久就在推特發文說，感謝BMW好心的建議，不過「我們百分之百確定，蔡澈先生的新坐駕是賓士最新推出的EQ電動車！」