〈時評〉誰說有經驗的 現任優先？

民進黨2020總統候選人要如何產生？人選何時出爐？許多台灣本土人士無不憂心忡忡。但是，民進黨裡面各層級有一些掌權者，似乎一點也不在意，更甭說焦急了；許多似是而實非，甚至於荒腔走板的言論與動作，也紛紛出籠。

荒腔走板的言論之一是：現任優先！1800萬台灣公民選總統，跟幾十個學生選班長，雖然規模差很大，基本道理其實是一樣的。每個人不妨回想一下，自己國小六年、國中三年、高中三年、大學四年，一共選過幾次班長（班代）？如果都只能「現任優先」，那小一上到小六下、國一上到國三下、高一上到高三下的班長就只能同一人當了？大一上的班代就一路當到大四畢業了？

總統也好、班長也罷，現任的如果交出亮麗的成績單，當然就有連任的優勢。如果不孚眾望，甚至於帶給大家不滿與痛苦，那「現任優先」就是「優先被汰換」的意思了！

像民進黨新北黨部主委余天，日前出面邀約民進黨各縣市黨部主委「聯誼」餐敘，除了台東、屏東、台南三主委不克出席，其餘19名與會縣巿黨部主委在餐敘現場被要求選邊站、簽下『現任優先』連署書，有這樣逼鴨子上架的豬隊友，不怕被外界看笑話嗎？這麼粗魯的「交心」動作，背後代表蔡總統是眾望所歸、形勢大好？還是不打自招只是暗夜吹哨、自我壯膽？

荒腔走板的言論之二是：要選個有經驗的！蔡英文總統洋洋得意說：現在要參選總統的人，唯一只有她有當總統的經驗。言下之意，選總統要選個有經驗的？這邏輯如果說得通，那選媳婦、挑女婿，找另一半，也要選個有經驗（也就是離過婚或第二春）的比較好？其實，稍有邏輯概念的都懂得分析：經驗有好有壞，有些經驗給人幸福快樂，有些經驗讓人振奮懷念，有些經驗讓人挫折失望，有些經驗讓人感傷痛恨，有些經驗讓人錐心泣血；強調自己是唯一有當總統經驗的，卻不知那經驗的評價是正面多還是負面多，還得意忘形拿來說嘴，寧不悲乎？

荒走板的言論之三是：厝起一半勿當換師傅！蔡總統說的「厝起一半勿當換師傅」，跟選總統要選個有經驗的，有同樣的邏輯語病。厝起一半，發現師傅偷工減料，要讓同一個師傅繼續上下其手，還是要儘快找其他人收拾爛攤子？厝起一半，發現師傅功力不行，是冒險讓同一個師傅繼續在沙灘上蓋城堡，還是要早日另請高明？厝起一半，發現師傅工程進度嚴重延宕，是讓同一個師傅繼續尸位素餐，還是另找積極行動的來接手？

去年1124的九合一選舉，選民給厝起一半的蔡師傅打的成績，是及格？死當？還不夠清楚嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）