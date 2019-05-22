挺英挺賴交鋒卓榮泰撂重話 總統初選下週再議

民進黨今天中執會討論總統初選日程和民調方式，挺蔡和挺蔡兩派交鋒，毫無交集，最後黨主席卓榮泰向中執委喊話，「難道3月13日是兒戲般通過初選公告」，他不能讓此事發生。會議最後在無共識下宣布散會，下週再議。

民進黨總統提名，前行政院長賴清德挑戰尋求連任的總統蔡英文，黨內為了初選方案劍拔弩張，中執會今天預定討論初選日程和民調方式，在中常委王定宇提議下，首度開放直播會議情況。

嘉義縣長翁章梁、陳菊、陳明文等24位中執委提案，民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

民進黨主席卓榮泰提案將民調時間訂於6月10日到14日，但對民調方式因3次事務性協調無共識，主張回歸初選辦法規定。

賴陣營代表、立委林俊憲一人舌戰親英派中執委；林俊憲說，一場進行到一半的初選強制改變規則，此例一開後患無窮，並認為民調納50%手機，比率太高了。

賴陣營主張對比僅納入高雄市長韓國瑜，蔡陣營代表、前行政院副院長林錫耀說，台北市長柯文哲絕對會是明年1月11日民進黨會碰到的對手之一，再加上國民黨，就像要考試英文、數學，不是找英文最好或數學最好的人去，而是要找英文加數學考最好的人參賽，勝算才會最高。

民調中心主任李冠毅被中執委問到目前民調納手機情況，他說，全國性議題的確有納手機，目前比例是手機、市話50%對50%；市話對有些人口接觸率不夠，例如年輕人口結構18%，一般市話可以完成5%左右，加權比例較重。如果加入手機，接觸率到9%多，加權比例比較少。

挺英挺賴兩派交鋒約2個小時，仍無交集，卓榮泰發表談話表示，黨內初選辦法修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次，這是基本道理、程序公平與正義。

卓榮泰表示，希望大家思考，「我們今天坐在這裡，和3月13日坐在這裡，難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。」

中常委陳明文則回應「時空環境不同」、「這樣講有失公允」、「不可以這樣講，這樣講就不對了」，卓榮泰隨即宣布休息。

休息時間，賴清德親赴民進黨中央，與卓榮泰、總統府秘書長陳菊、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦闢室談話。

休息近2個小時後，卓榮泰宣布散會，下週再議。

民進黨秘書長羅文嘉會後指出，卓榮泰希望不要動用到表決，因為民進黨在中執會幾乎沒用過表決；休息過程，卓榮泰請雙方列席代表再來討論，同時請他們打電話詢問所代表的當事人是否對今天現況與僵局提出看法，林俊憲與賴清德聯絡後，賴清德前往黨中央與5人小組討論，會後並在黨中央召開記者會。