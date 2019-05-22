中執會無結論散會 賴清德：只要蔡民調贏韓 他就支持

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨中執會今（22）日下午就總統初選時程與民調事宜進行討論，最終無結論散會。民進黨主席卓榮泰表示，此事將留給5人小組，就新推出的方式以及還存在的問題，再做協調。

前行政院長賴清德在此之後也召開記者會，表示只要總統蔡英文的民調贏過韓國瑜，或者他的民調輸給韓國瑜，他都將無條件支持總統蔡英文競選連任。

民進黨中執會於今（22）日下午3點就總統初選與民調進行討論並開放直播，民進黨基層支持者同時集結在民進黨中央黨部前「關注」討論結果。前行政院長賴清德晚間也現身黨中央，與民進黨主席卓榮泰等人進行會談。

賴清德之後召開記者會，提出「4個原則」，包括維護民進黨體制，讓初選具備公信力，黨內和諧、尊重總統蔡英文與2人對比等。

其中他希望黨中央在初選辦法繼續維持的情況下，與國民黨的候選人進行對比，而目前大家的共識則是韓國瑜市長。

賴清德表示，現在有3種情況，第一，若總統蔡英文在民調上贏了韓國瑜，他將無條件支持總統蔡英文競選連任。

第二，若他在民調上沒有贏韓國瑜，他將支持總統蔡英文競選連任。

第三，如果他在民調上贏了韓國瑜，而韓國瑜的民調又贏了蔡英文的話，他希望總統蔡英文、黨中央以及黨內同志可以支持他，並提名他出馬競選總統。

民進黨中執會今日下午進行黨內總統初選討論，並開放直播，過程中賴、英陣營數次交手，但最終無結論散會。

民進黨黨主席卓榮泰在會上表示，「流程不變，機制不變，留給5人小組，就新推出的方式跟還存在的問題，再做協調」，隨後宣佈散會，並決議於下禮拜三（29日）再次召開中執會，討論初選日期與民調事宜。

賴清德 臉書新聞稿