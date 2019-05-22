交通部航港局與越南、印尼大學簽訂合作備忘錄 增進交流創造雙贏價值

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為響應政府「新南向政策」，交通部航港局今日（22）舉辦新南向國際研討會，由交通部長主持，於研討會開始前航港局與越南胡志明交通大學簽署合作備忘錄、印尼建國大學與國立海洋大學簽署三方合作備忘錄。

根據交通部新聞稿，新南向政策透過「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大工作主軸，尋求與東協、南亞、紐澳各國建立更密切的合作關係。此次研討會邀請阿達尼集團共同創辦人張瓊霖董事總經理分享在印度及澳洲的投資現況與經驗，兼顧實用性與前瞻性。

研討會除了從商業面探討港口物流、海運相關產業外，同時也邀請學術界專家從亞太國際情勢探討新南向政策未來的機會與挑戰，包含淡江大學國際事務學院新南向與一帶一路研究中心主任陳建甫博士、越南胡志明交通大學副校長Prof. Dr. Nguyen Xuan PHUONG、印尼建國大學副校長帝爾達博士 (Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama) 以及菲律賓經貿產學資源中心歐曼德博士分享各自國家的市場發展。

此次研討會為航港局第三次舉辦「航港新南向國際研討會」，內容以瞭解產業趨勢、開發多元商機為主題，根據交通部統計，共有逾百位與海、空、航運及物流相關產官學界人士參與。

「臺灣和新南向國家間關係深厚緊密，去年臺灣前15大貿易國中有7個屬於亞太區域的新南向國家，同年與新南向各國間的雙邊貿易金額加總超過1千億美元」，航港局代理局長劉志鴻指出。