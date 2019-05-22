全球跑步日啟動RUN IT FORWARD! 把愛傳出去 為孩童而跑!

在全球世界各地已行之有年的「全球跑步日」(Global Running Day)，定在每年6月的第一個週三，在當天全世界的跑友都會用跑步來慶祝並鼓勵所有人動起來；美國百年歷史專業跑步運動品牌也共襄盛舉，在全球跑步日6/5即將到來之際宣布舉辦「RUN IT FORWARD」活動，在美國，跑友只要累積慢跑哩程，該品牌就會贊助高中學校跑步配備，讓高中生啟動跑步人生，一起Run Happy。

BROOKS台灣總代理金瑞晶表示，即日起至全球跑步日6/5止，跑友只要加入GARMIN SPORT 「 BROOKS 把愛傳出去，為孩童而跑」競賽，於活動期間上傳跑步里程數，每增加1公里台灣BROOKS就會捐出1元給兒福聯盟「偏鄉弱勢學童關懷方案」，目標里程100,000公里、募款目標100,000元，讓偏鄉弱勢學童也能感受到關懷。

呼籲跑友們參加「 BROOKS 把愛傳出去，為孩童而跑」競賽並上傳跑步里程數，為更多的偏鄉弱勢孩童募款。

除此之外，台灣總代理金瑞晶也將於與5/31週五晚上舉辦「BROOKS跑者之夜」，與全台跑友提前歡慶全球跑步日。

即日起至6/5止，BROOKS呼籲跑友們參加「 BROOKS 把愛傳出去，為孩童而跑」競賽並上傳跑步里程數，為更多的偏鄉弱勢孩童募款，讓運動跑步不僅能帶來健康，更能帶來無限的愛。