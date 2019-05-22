清水國小藝文園區盛大開園 豐富在地藝術文化生活

臺中市「清水國民小學藝文園區」今(22)日正式舉行開園典禮，由承翰教育公益信託基金捐贈裝修工程，園區座落於清水國小的日式宿舍群，包含陽光書屋、音樂劇落、地板劇場，結合去年啟用的楊肇嘉先生紀念館，將串連成為台中市新興藝文聚落。今日開園典禮臺中市長盧秀燕、富邦集團董事長蔡明忠等多位貴賓共襄盛舉，與學童們共同見證清水國民小學藝文園區揭開序幕。
富邦集團董事長蔡明忠表示，去年母親蔡楊湘薰女士捐贈「楊肇嘉先生紀念館」裝修工程予清水國小，為兩棟日式宿舍賦予融合歷史人文、鄉土教育的全新風貌，自2018年3月開幕迄今共吸引超過1.5萬人次參觀，深獲外界好評。為了讓台中市民及廣大國人擁有更豐富寬廣的藝文空間，承翰教育公益信託基金再捐贈另三棟日式宿舍群的裝修工程，使得全區具備完善的展覽、表演、閱覽、休憩功能，動靜交會互補，清水國民小學藝文園區因而成形。由於台灣中部地區少有日式宿舍群落，透過藝文園區的成立，珍貴的在地文化資產得以保存與活化，深具意義！
清水國民小學藝文園區共分二期建置，第一期工程由蔡楊湘薰女士捐贈「楊肇嘉先生紀念館」工程，第二期工程由承翰教育公益信託基金捐贈「陽光書屋」、「音樂聚落」及「地板劇場」工程，兩期工程皆由胡宗雄建築師主持設計。
「楊肇嘉先生紀念館」是蔡楊湘薰女士為紀念父親楊肇嘉先生而設立。楊肇嘉先生一生致力為台灣人民爭取權益，被譽為「台灣地方自治的領航人」，歷經日治、台灣光復、國府遷台時期，面對艱難處境無畏無懼，不改其志，「台灣獅」之美名正彰顯了他的精神。楊肇嘉先生更傾力資助美術、音樂、文學、體育等軟實力發展，是台灣文藝運動興起的重要推手。紀念館座落於清水國小，正是楊肇嘉先生和蔡楊湘薰女士父女共同的母校，也是楊肇嘉先生1914年留日學成歸國後第一個工作的地點。時隔百年之後，「楊肇嘉先生紀念館」及「清水國小藝文園區」在清水國小設立，意義非凡！