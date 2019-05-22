清水國小藝文園區盛大開園 豐富在地藝術文化生活

臺中市「清水國民小學藝文園區」今(22)日正式舉行開園典禮， 由承翰教育公益信託基金捐贈裝修工程， 園區座落於清水國小的日式宿舍群，包含陽光書屋、音樂劇落、 地板劇場，結合去年啟用的楊肇嘉先生紀念館， 將串連成為台中市新興藝文聚落。今日開園典禮臺中市長盧秀燕、 富邦集團董事長蔡明忠等多位貴賓共襄盛舉， 與學童們共同見證清水國民小學藝文園區揭開序幕。

富邦集團董事長蔡明忠表示，去年母親蔡楊湘薰女士捐贈「 楊肇嘉先生紀念館」裝修工程予清水國小， 為兩棟日式宿舍賦予融合歷史人文、鄉土教育的全新風貌，自201 8年3月開幕迄今共吸引超過1.5萬人次參觀，深獲外界好評。 為了讓台中市民及廣大國人擁有更豐富寬廣的藝文空間， 承翰教育公益信託基金再捐贈另三棟日式宿舍群的裝修工程， 使得全區具備完善的展覽、表演、閱覽、休憩功能，動靜交會互補， 清水國民小學藝文園區因而成形。 由於台灣中部地區少有日式宿舍群落，透過藝文園區的成立， 珍貴的在地文化資產得以保存與活化，深具意義！

清水國民小學藝文園區共分二期建置， 第一期工程由蔡楊湘薰女士捐贈「楊肇嘉先生紀念館」工程， 第二期工程由承翰教育公益信託基金捐贈「陽光書屋」、「 音樂聚落」及「地板劇場」工程， 兩期工程皆由胡宗雄建築師主持設計。

「楊肇嘉先生紀念館」 是蔡楊湘薰女士為紀念父親楊肇嘉先生而設立。 楊肇嘉先生一生致力為台灣人民爭取權益，被譽為「 台灣地方自治的領航人」，歷經日治、台灣光復、國府遷台時期， 面對艱難處境無畏無懼，不改其志，「台灣獅」 之美名正彰顯了他的精神。楊肇嘉先生更傾力資助美術、音樂、 文學、體育等軟實力發展，是台灣文藝運動興起的重要推手。 紀念館座落於清水國小， 正是楊肇嘉先生和蔡楊湘薰女士父女共同的母校，也是楊肇嘉先生1 914年留日學成歸國後第一個工作的地點。時隔百年之後，「 楊肇嘉先生紀念館」及「清水國小藝文園區」在清水國小設立， 意義非凡！