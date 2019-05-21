107學年度溫馨助學圓夢基金感恩活動

新北市教育局107學年度溫馨助學圓夢基金感恩活動，於今( 21)日在新北市府大禮堂舉行。本學年度共資助226名學生， 獎助金額計1,596萬1,500元。 今年共有30位高中生畢業生， 其中已有多位通過今年繁星及申請入學，分別錄取臺大醫學系、 臺大日文系、臺大森林環境資源學系、臺北市立大學教育學系、 中正大學等。

市長侯友宜表示，感謝慈善企業、機關團體的捐款，每年的「 圓夢基金感恩活動」是聯結市府、 捐助者及受獎助者之間情感的最佳催化劑， 未來市府也將規劃公益大平臺讓各界一起幫助需要的學生及民眾。 期許獲補助的同學們能向歷屆畢業的學長姐看齊，把握學習機會， 為生涯做好最佳準備。更重要的是， 將關懷社會的愛心繼續傳承下去，將來有能力時， 以十倍或百倍的愛心回饋社會。

今年圓夢基金感恩活動的主軸為「築夢踏實 翼起飛翔」， 市府也特別頒贈獎座感謝本學年度支持學生向學的社會賢達， 包含微星科技股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、 厚生股份有限公司、臺灣證券交易所、財團法人功文文教基金會、 臺灣金山財神廟慈善會、日電貿股份有限公司等團體， 學生也致贈送上感恩卡片表達由衷的謝意。

今天代表致詞的陳香君同學目前就讀成功大學， 自國小4年級起即接受圓夢基金的補助直到高中畢業， 長達9年共計57萬6, 000元的補助讓香君同學免於因求學帶來的經濟負擔， 今天特地回來勉勵學弟妹，也感謝市府圓夢基金及企業單位。

獲106年全國閩南語演講第二名的民安國小李念悛用閩南語說：「 未來，我會好好仔學習，做一個對社會有貢獻的人， 多謝新北市圓夢基金予我的幫助，我會永遠記牢牢」； 重慶國中蕭雨桐說：「得到了圓夢計劃的幫助，除了感恩，當然還要 能把這個幫助發揮得淋漓盡緻，才不會辜負大家的期望」。

教育局表示，圓夢基金讓本市弱勢並奮發向上學生「安心」 就學，歷年來學生都有相當優異的表現，在各界長期的援助下， 曾接受圓夢基金資助的高中職畢業生已有297名， 他們全數都順利繼續升學，並進入心目中理想的大學就讀。