臺灣企銀力挺臺南市綠能產業發展

為力挺臺南市政府推動綠能政策及順應全球減碳趨勢， 臺灣企銀董事長黃博怡與臺南市長黃偉哲於5月20日假臺南市政府 ，共同舉辦「綠能產業融資」記者會，透過臺灣企銀提供專案資金， 協助當地客戶投資綠色能源計畫，以促進綠能產業發展。

臺灣企銀黃董事長表示，為響應政府綠能政策，積極推出「 綠能永續專案貸款」，該專案除提供客戶高成數、低利率之資金外， 最大特色是針對投資再生能源設備，開放個人亦可申貸， 也就是自然人於自有之不動產屋頂，建置太陽光電發電設備， 如有資金需求者亦可提出申請，另為減輕客戶還款能力，還款期限可達最長15年。 另外針對再生能源投資之計畫，為減輕業者財務壓力， 在電廠建置中如有資金需求亦可提出週轉融資。

黃董事長表示， 該行也鼓勵業者在自家工業區廠房上加蓋太陽能發電設備， 臺南地區有安平工業區、永康工業區、科技工業區等二十多個工業區，業者超過上百家，如果每個廠房上都加蓋太陽能設備， 那所產生之電量將非常可觀，對政府推動綠能政策將是一大助益， 而且所產生之電力除能供自己使用外，剩餘的電亦可回售給台電， 使企業可免於限電之風險且可增加額外的獲利空間， 創造企業最高效益。

除了綠能貸款以外，該行也提供危老重建、 都市更新等專案融資及輔導，都更危樓之重建， 可改善人民居住環境，提升建築安全與生活品質，且如重建規劃中，加入銀髮元素， 則可大幅提升老人的居住安全品質，如再加入種電、 儲能等建築元素，不但可創造出新的智慧型大樓，亦可解決缺電的能源問題， 對政府推動無核家園也向前邁進一步。

歡迎臺南市有融資需求的客戶，不論是購(建)置再生能源、 節約能源及汙染防治等設備，或有都市更新融資需求者， 可逕洽臺灣企銀臺南地區各分行，臺灣企銀將秉持「傾聽企業的聲音， 回應這塊土地的需要」之服務宗旨，提供最迅速、最完整、 最專業的金融服務，共創政府、銀行、企業三贏局面。