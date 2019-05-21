截止至5月17日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年5月17日累積開戶數為16,096,957戶，較5月10日累積開戶數為16,100,768戶，減少3,811戶，減幅約0.02%。另本年5月17日現股當日沖銷累積開戶數為1,786,812戶，較5月10現股當日沖銷累積開戶數1,780,545戶，增加6,267戶，增幅約0.35%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年5月17日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,588戶較5月10日開戶數174,574戶，增加14戶，增幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至5月17日止日均值為327.74億元，總成交金額為28,185.49億元，其中盤後定價交易金額為91.17億元。另本年度截至5月17日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.97%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.01%。

(二)本年度興櫃股票截至5月17日均值為9.14億元，總成交金額為786.02億元。

四、本年度上櫃有價證券截至5月17日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計622家，較上週(截至5月10日止)得為信用交易家數622家，增加0家。

(二)融資餘額為483.15億元，較上週(截至5月10日止)融資餘額488.42億元，減少5.27億元，減幅約1.08%。

(三)融券餘額為75,662張，較上週(截至5月10日止)融券餘額70,758張，增加4,904張，增幅約6.93%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.96%，較上週(截至5月10日止)之比例13.06%，減少0.10%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.42%，較上週(截至5月10日止)之比例0.42%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至5月17日止，累計營業天數88日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,044.71億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計107家552期，發行餘額為1兆8,768.8億元，較上週增加62億元。

(三)轉換公司債已上櫃計149家174期，發行餘額為1,267.96億元，本週無異動。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家352期，發行餘額為9,092.91億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計620期約1,692.46億美元，較上週增加1.35億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為17兆6,259.26億元，日均值為2,002.95億元，包含：

1.買賣斷交易2兆8,537.25億元，日均值為324.29億元，佔總成交金額比例為16.19%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆120.32億元，佔買賣斷成交金額比率為70.51%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為8,416.94億元，佔買賣斷成交金額比率為29.49%（包含政府債券4,990.35億元，日均值為56.71億元；普通公司債2,807.59億元，日均值為31.9億元；金融債券556.13億元，日均值為6.32億元；外國債券62.87億元，日均值為0.71億元）。

2.附條件交易14兆7,722.01億元，日均值為1,678.66億元，佔總成交金額比例為83.81%，其中等殖成交系統成交金額為1,688.13億元，佔附條件成交金額比率為1.14%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.19億美元，以人民幣計價之成交金額為9.92億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為44.52億美元，以人民幣計價之成交金額為66.67億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為1,589.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交1,589.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,612.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計511.44億元，本年度累計成交金額為178.75億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計787.67億元，本年度累計成交金額為302.36億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,037.74億元，本年度累計成交金額為709.3億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,248億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計505.76億元，本年度累計成交金額761.08億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.42億元，本年度累計成交金額30.47億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,380.75億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年5月17日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：772家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：9家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(泰金-KY、台生材、萬年清、台康生技)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (富致、鑫創電子、新盛力、乾杯)

二、截至108年5月17日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：240家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：8家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：6家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年5月17日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：151家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年5月17日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,100家

五、截至108年5月17日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.5.19~108.5.25)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無