中華電信2019數位創新應用系列賽開跑創意不設限、想像無極限！

中華電信身為資通訊產業龍頭，對於數位領域人才的培植行之有年，2019數位創新應用系列賽為鼓動臺灣創意量能，結合物聯網、程式開發與數位內容創作，以「創意不設限想像無極限」為題，舉辦跨孩童、青少年與社會人士各年齡層之系列競賽，包含「IoT大平台創意應用大賽」、「MOD微電影暨金片子創作大賽」、「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」、「AIoT黑客松大賽」及「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」五項賽事，總獎金高達800萬以上，為國內最具指標的年度數位創作系列大賽。
中華電信謝繼茂董事長表示：「中華電信非常看好台灣優秀的科技人才與文化創意能量，希望藉由各項賽事的舉辦，讓中華電信高速穩定的寬頻網路及AIoT大平台與人才、創意相互結合，激盪出各種別具創意的數位應用。此外，也努力整合產官學界能量，希望能透過賽事積極尋才，加速臺灣數位經濟的發展。我們從協助2017年『Hami App軟體開發大賽』冠軍隊伍成功創業USPACE(悠勢科技)，看見台灣年輕人的創業能量，更堅定持續舉辦數位創新應用大賽的信念。今年，更聯合五大數位創新系列賽事，打造全台最大的數位創作舞台，網羅各方數位文創新秀與菁英，希望能進一步帶領臺灣進軍全球數位應用市場。期待看見更多創意的誕生。」
五大數位創新應用賽事，參賽隊伍預計突破2,500 隊，挑戰全台最強創意大賽
中華電信在2018數位創新應用系列賽事共吸引近2,000件作品參賽，在首次舉辦的IoT大平台創意應用賽中，徵得具商轉效益作品，IoT平台會員數及專案數亦倍數成長；MOD微電影暨金片子大賽吸引全國316支創意團隊及知名演員共襄盛舉，其中更有創新高的39部作品以4K規格拍攝，並以高畫質上架於MOD平台。
2019數位創新應用系列賽共包含五大賽事，今年新增AIoT 黑客松大賽以及HiNet光世代虛擬偶像創作大賽，並於IoT大平台創意應用大賽新增熱門NB-IoT(Cat-M1)創新組，預計IoT大平台專案數及會員數可再成長50%以上；IoT物聯網與AI人工智慧正在改變我們生活模式，希望藉由學生組隊參賽二天一夜的AIoT黑客松大賽，發揮集體創意；HiNet光世代虛擬偶像創作為電信業首創的vTuber創作賽事，邀請全民集思廣益創作最具代表且貼近消費者的虛擬偶像；中華電信致力培植新生代影視創作人才，支持在地原創數位內容，已連續第七年舉辦MOD微電影暨金片子大賽，本次賽事不分組別，獎金再創新高；FunPark 創意說故事數位繪本創作本次結合創新AR技術，並新增塗鴉創作幼幼組，預計超過10,000人參賽，接觸全國超過350所小學師生家長，深耕校園推廣數位閱讀，提升國人競爭力。
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