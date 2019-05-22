中華電信2019數位創新應用系列賽開跑創意不設限、想像無極限！

中華電信身為資通訊產業龍頭，對於數位領域人才的培植行之有年， 2019數位創新應用系列賽為鼓動臺灣創意量能，結合物聯網、 程式開發與數位內容創作，以「創意不設限想像無極限」為題， 舉辦跨孩童、青少年與社會人士各年齡層之系列競賽，包含「IoT 大平台創意應用大賽」、「MOD微電影暨金片子創作大賽」、「F unPark 創意說故事數位繪本創作大賽」、「AIoT黑客松大賽」及「Hi Net光世代虛擬偶像創作大賽」五項賽事，總獎金高達800萬以 上，為國內最具指標的年度數位創作系列大賽。

中華電信謝繼茂董事長表示：「 中華電信非常看好台灣優秀的科技人才與文化創意能量， 希望藉由各項賽事的舉辦，讓中華電信高速穩定的寬頻網路及AIo T大平台與人才、創意相互結合，激盪出各種別具創意的數位應用。 此外，也努力整合產官學界能量，希望能透過賽事積極尋才， 加速臺灣數位經濟的發展。我們從協助2017年『Hami App軟體開發大賽』冠軍隊伍成功創業USPACE(悠勢科技) ，看見台灣年輕人的創業能量， 更堅定持續舉辦數位創新應用大賽的信念。今年， 更聯合五大數位創新系列賽事，打造全台最大的數位創作舞台， 網羅各方數位文創新秀與菁英， 希望能進一步帶領臺灣進軍全球數位應用市場。 期待看見更多創意的誕生。」

五大數位創新應用賽事，參賽隊伍預計突破2,500 隊，挑戰全台最強創意大賽

中華電信在2018數位創新應用系列賽事共吸引近2,000件作 品參賽，在首次舉辦的IoT大平台創意應用賽中， 徵得具商轉效益作品，IoT平台會員數及專案數亦倍數成長；MO D微電影暨金片子大賽吸引全國316支創意團隊及知名演員共襄盛 舉，其中更有創新高的39部作品以4K規格拍攝， 並以高畫質上架於MOD平台。

2019數位創新應用系列賽共包含五大賽事，今年新增AIoT 黑客松大賽以及HiNet光世代虛擬偶像創作大賽，並於IoT大 平台創意應用大賽新增熱門NB-IoT(Cat-M1)創新組， 預計IoT大平台專案數及會員數可再成長50%以上；IoT物聯 網與AI人工智慧正在改變我們生活模式， 希望藉由學生組隊參賽二天一夜的AIoT黑客松大賽， 發揮集體創意；HiNet光世代虛擬偶像創作為電信業首創的vT uber創作賽事， 邀請全民集思廣益創作最具代表且貼近消費者的虛擬偶像； 中華電信致力培植新生代影視創作人才，支持在地原創數位內容， 已連續第七年舉辦MOD微電影暨金片子大賽，本次賽事不分組別， 獎金再創新高；FunPark 創意說故事數位繪本創作本次結合創新AR技術， 並新增塗鴉創作幼幼組，預計超過10,000人參賽， 接觸全國超過350所小學師生家長，深耕校園推廣數位閱讀， 提升國人競爭力。

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