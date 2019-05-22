名氣難敵大環境 名廚傑米奧利佛英國22家餐廳驚傳倒閉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）靠著活潑生動的廚藝秀聲名大噪，也開設了多家餐廳，如今卻驚傳出事業經營不善、虧損連連，英國22家餐廳即將關門大吉。

衛報報導，今年43歲的奧利佛，自2002年在倫敦開設第一家餐廳Fifteen以來，在英國的餐飲版圖一路擴張至25間，但現在卻只剩三間在蓋威克（Gatwick）機場的店家能繼續營運，目前正尋求買家，至少1千名員工即將失業。不過，奧利佛其他61家海外事業不受影響。

奧利佛在聲明中，對此消息表示遺憾，並對所有投入心血的員工致歉。他提到，2008年創立了Jamie’s Italian餐廳，目的是顛覆英國的中端餐飲市場，並符合最佳動物福利標準，提供高品質的食物與服務。

英國近五年來，連鎖餐廳一間接著一間開，成長達25%。然而，成本不斷墊高，加上消費者忠誠度不高，經營餐飲業並不容易。隨著消費者習慣改變，Jamie’s Italian這類全套服務式的餐廳受創最深。

市場研究公司Kantar指出，英國經濟、政治不確定性，導致民眾不願再花大錢至餐廳滿足口腹之慾，而是改去廉價咖啡廳甚或市場內飽餐一頓。

奧利佛一生的轉捩點發生於1997年，當時他在倫敦漢默史密斯（Hammersmith）的河流咖啡廳（River Cafe）工作，被電視製作單位相中，讓他在廚藝節目The Naked Chef大展身手，一炮而紅。他的餐飲雜誌Jamie出版十年後，也於2017年10月宣告停刊。