透過社群行銷台灣軟實力 駐泰處IG帳號正式上線

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進泰國年輕群眾對我國的瞭解，駐泰國台北經濟文化辦事處Instagram（IG）帳號ttfans.thai，於2019年5月21日正式上線。泰國民眾為Facebook、Instragram 等社群媒體活躍使用者，駐泰處盼透過IG平臺分享台灣觀光旅遊、宗教、文化、科技等不同面向之優質影像和影音，宣揚台灣軟實力，強化台泰友好關係。

近年泰國旅客赴台人數持續成長，2018年已突破32萬人次，台灣成為泰國民眾出遊的熱門地點，遊客所到之處開始從台北地區逐步拓展至台灣其他區域。

台灣各縣市風情各有不同，有的有深厚的歷史人文底蘊，有的則有罕有人蹟的深山秘境，更多的是各地不同的風味小吃，在在值得遊人仔細品味。

此外，台泰均有深厚的民間信仰，台灣宗教各大宗派名山勝寺均位於風景優美之處，遊客到訪除頂禮膜拜外，更可欣賞或莊嚴或簡約的建築風格，試想遊人在藍天白雲的佛塔下駐足靜心，該是多麼美的一幅風景!

除了宗教與觀光外，代表處IG帳號也將著重介紹台灣的藝文訊息與科技成果，例如會推出各幅建築美照，包括古典新生的台北兩廳院，翻轉創新的台中國家歌劇院，以及磅礡大器的高雄衛武營國家藝術中心等照片。

此外，代表處也將與台灣各相關科技研發單位合作，宣傳例如黑洞照片等天文美圖，希望給粉絲們帶來最感動的體驗。