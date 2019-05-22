新北市小將雙創全國佳績、市政會議獻獎

新北市侯友宜市長今（22） 日於市政會議上接受新北市全中運及全小運代表隊獻獎， 本市全中運代表隊於「108年全國中等學校運動會」 榮獲2座運動精神獎、5項破大會紀錄， 共奪得111金121銀137銅牌表現亮眼；另全小運代表隊於「 108年全國小學田徑錦標賽」囊括5金4銀9銅， 前8名獎牌數合計共30面，為本市贏得男子組團體錦標第1名、 女子組團體錦標第2名，共同為新北市競技成績添上輝煌一頁， 創下優異紀錄！

108年全國小學田徑錦標賽中， 本市男子組代表隊睽違3年再次稱冠，女子組亦獲得第二名， 優異表現，於男、女子組12* 100公尺大隊接力項目中雙破大會紀錄，成績相當出眾； 另文德國小「借過哥」 謝名軒更於3000公尺競走項目中以14分57秒58破大會紀錄 ，可堪稱臺灣小學競走界之第一把交椅！

108全中運運動精神獎僅頒予10個團體、學校或個人， 本市即囊括2項，表現突出， 其中團體部分由本市淡江高中桌球隊獲得， 個人部分則由明德高中陳彩娟選手榮獲。另田徑由明德高中陳彩娟、 光榮國中賽斯(SETH)及錦和高中梁宥婕、 射箭由明德高中湯智鈞、 游泳由新泰國中陳妤函選手共有5項分別破大會紀錄，亦表現出眾。

田徑部分，明德高中高女組高三陳彩娟不負眾望，帶著父親的期待， 經過5年磨劍，在本次賽會斬獲混合運動和三級跳遠雙金， 二者雙達世大運標準，且混合運動破大會紀錄， 更於近日獲得2019 總統教育獎，該校張勝煇教練表示，彩娟或許不是天才型選手， 但絕對是最認真的，透過長期積累的實力才有如此驚艷的成績， 精彩演繹了「人生不努力就沒有機會，但成功不是一次就到位」。

在射箭部分，明德高中的亞運國手「湯神」湯智鈞， 不但拿下高男組射箭個人賽金牌，更於射箭排名賽中破大會紀錄， 接下來將力拚奧運資格，期待能為國爭光；游泳部分， 新泰國中陳妤函個人摘下全中運3金， 分別為國女組游泳100公尺自由式、 50公尺蝶式及50公尺自由式， 其中50公尺自由式更是破大會紀錄， 且在4x100公尺自由式接力，亦在團隊努力下奪得金牌， 教練楊仁傑表示，泳隊練習時間有限，在有限的時間內全力以赴， 唯有扎實訓練和努力付出才有如此優秀的成績。