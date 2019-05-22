新北市小將雙創全國佳績、市政會議獻獎

新北市侯友宜市長今（22）日於市政會議上接受新北市全中運及全小運代表隊獻獎，本市全中運代表隊於「108年全國中等學校運動會」榮獲2座運動精神獎、5項破大會紀錄，共奪得111金121銀137銅牌表現亮眼；另全小運代表隊於「108年全國小學田徑錦標賽」囊括5金4銀9銅，前8名獎牌數合計共30面，為本市贏得男子組團體錦標第1名、女子組團體錦標第2名，共同為新北市競技成績添上輝煌一頁，創下優異紀錄！
108年全國小學田徑錦標賽中，本市男子組代表隊睽違3年再次稱冠，女子組亦獲得第二名，優異表現，於男、女子組12*100公尺大隊接力項目中雙破大會紀錄，成績相當出眾；另文德國小「借過哥」謝名軒更於3000公尺競走項目中以14分57秒58破大會紀錄，可堪稱臺灣小學競走界之第一把交椅！
108全中運運動精神獎僅頒予10個團體、學校或個人，本市即囊括2項，表現突出，其中團體部分由本市淡江高中桌球隊獲得，個人部分則由明德高中陳彩娟選手榮獲。另田徑由明德高中陳彩娟、光榮國中賽斯(SETH)及錦和高中梁宥婕、射箭由明德高中湯智鈞、游泳由新泰國中陳妤函選手共有5項分別破大會紀錄，亦表現出眾。
田徑部分，明德高中高女組高三陳彩娟不負眾望，帶著父親的期待，經過5年磨劍，在本次賽會斬獲混合運動和三級跳遠雙金，二者雙達世大運標準，且混合運動破大會紀錄，更於近日獲得2019 總統教育獎，該校張勝煇教練表示，彩娟或許不是天才型選手，但絕對是最認真的，透過長期積累的實力才有如此驚艷的成績，精彩演繹了「人生不努力就沒有機會，但成功不是一次就到位」。
在射箭部分，明德高中的亞運國手「湯神」湯智鈞，不但拿下高男組射箭個人賽金牌，更於射箭排名賽中破大會紀錄，接下來將力拚奧運資格，期待能為國爭光；游泳部分，新泰國中陳妤函個人摘下全中運3金，分別為國女組游泳100公尺自由式、50公尺蝶式及50公尺自由式，其中50公尺自由式更是破大會紀錄，且在4x100公尺自由式接力，亦在團隊努力下奪得金牌，教練楊仁傑表示，泳隊練習時間有限，在有限的時間內全力以赴，唯有扎實訓練和努力付出才有如此優秀的成績。