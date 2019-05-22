響應國際生物多樣性日 新北市持續原生物種復育

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)為了保護生物 多樣性， 新北市政府農業局長期致力於特殊原生動植物維護工作， 包括原生物種保護、棲地營造以及宣導教育等，並針對野 外滅絕等級的烏來杜鵑、國家極危等級的豔紅鹿子百合、台北赤蛙保育類二級珍貴稀有的雷公蛙等瀕危物種進行復育工作。

農業局長李玟表示，不論是植物或動物， 目前生物多樣性的減退很大程度上是人類活動的結果。為響應5月22日「國際 生物多樣性日」，他呼籲大眾將保育、復育工作視為生活安全的基礎、改變糧食系統，同時促進其他可持 續發展目標，包括減緩和適應氣候變化與恢復生態系統等。希望民眾能體認到生物多樣性與生活息息相關， 進而關心及落實保育行動。

農業局表示，烏來杜鵑分布侷限於北勢溪沿岸， 因翡翠水庫興建將其棲地全數淹沒，致其野外數量全數滅絕。隨著扦 插技術成熟及穩定，該局近年致力於復育烏來杜鵑實生苗， 與嘉義大學林瑞進助理教授合作，在石碇高中及小格頭苗圃進行技術 指導，採集當地種子於現地培育，建立北部復育基地， 以期透過增加種內基因歧異度提升野地存活率，目前已種植超過2萬 9,000株。

另外，艷紅鹿子百合主要分布於平溪區，早期因花形特殊美麗、 經濟價值高而遭受嚴重的採集壓力，使其面臨生存危機。農業局推動 復育工作，除尋找原生野地栽植，更著重在地參與， 由最初需配苗種植， 至今平溪紫東社區及嶺腳社區已嘗試自行採莢繁殖，並於區內植栽約 6,000株。

最後，雷公蛙本是台灣平地常見的蛙類，對陸地環境及水質非常敏感， 是環境指標物種，但多年來由於農藥及除草劑濫用，導致棲地破壞， 使其族群急遽減少， 僅零散分布在北部和南部低海拔農墾地和平原草澤。農業局對於雷公 蛙的保育復育策略，是針對三芝與石門一帶適合雷公蛙棲息的區域， 積極與近年持續進行生態友善耕作的農民合作， 在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道， 讓雷公蛙能順利生存繁衍。