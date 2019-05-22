土銀黑客松「2019明日之星 誰與爭鋒」

土地銀行與金融研訓院共同主辦—首屆校園黑客松競賽活動—「2019明日之星 誰與爭鋒Fintech Creative」，號召青年學子跨校、跨科系、跨年級組隊參加，鼓勵其發揮創意並積極思考如何運用金融科技解決問題，以推廣金融科技帶來的便利性。

本次黑客松競賽活動自3月中旬推出以來，就廣受高中職、大專院校的老師與學生注目，短期間內吸引了超過200隊報名參賽，經過激烈的初審評選，高中職「明日之星組」、大專院校「誰與爭鋒組」各產生五支隊伍進行決賽，並於108年5月22日(今)假芬恩特創新聚落舉辦決賽，來自全臺北中南各地的參賽者齊聚一堂，角逐優勝殊榮、總額34萬獎金及新加坡來回機票等大獎。本次進入決賽的創意主題涵蓋了理財、儲蓄買房、APP設計、外匯業務、銀髮族消費、行動支付、為偏鄉設計的金融服務等，各式出奇不意的想法令人驚艷。

今日頒獎典禮由土銀黃伯川董事長及金融研訓院吳中書董事長公布熱騰騰的最終決賽結果，除表揚參賽學生對於Fintech的企圖心及創意，並親自頒發獎盃及獎狀以示獎賞鼓勵。眾所期待的「明日之星組」金獎是由金陵女中組隊的「刷爆你的黑卡」，以親子帳戶結合行動支付獲獎，並獨得5萬元獎金；「誰與爭鋒組」則是由淡江大學組隊的「滬尾尚靓」，以儲房攻略Fun 2 pay~信評分數一指搞定獲獎，抱回最大獎10萬元獎金及新加坡來回機票。

土銀為因應金融科技發展政策與趨勢，一直期望以多元化創新服務開拓更多客群，面對多變且競爭激烈之金融環境，除持續深耕核心利基業務外，並積極推動數位金融服務及拓展境外金融業務，同時加速海外市場佈局，積極培育人才，以提升獲利能力、國際競爭力及企業價值，朝永續發展的全方位優質銀行目標邁進。