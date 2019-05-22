大雨澆不熄信徒熱情 「二媽」回娘家 越南新住民也來抬轎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭主活動-金包里二媽回野柳媽祖洞」5月20日盛大登場，新北市長侯友宜與慈護宮董事長游忠義點燃起馬炮，並為二媽神轎扶鑾起駕。

雖然今天早上大雨不斷，虔誠信徒仍穿雨衣徒手接力傳接「出巡媽」，陪二媽回娘家。

考量雨勢太大，為維護信眾安全，首次在野柳地質公園停車場搭設的臨時遮雨棚進行祭典，祭典後再由廟方人員抱持二媽進入地質公園海蝕平台望向海蝕洞，完成今年二媽回娘家行腳 。

金山慈護宮建廟210年，每年舉辦的遶境出巡及二媽回野柳海蝕洞，不但是新北市公告的無形文化資產，更是遠近馳名的媽祖遶境盛會之一，每年吸引數千人參加。

慈護宮董事長游忠義說，每年金山媽祖遶境出巡後，隔天（農曆4月16日）海岸退潮時，會恭請金面二媽回到昔日的野柳海蝕洞作客，是全台唯一配合年度最大潮退舉辦的宗教慶典。今年適逢建廟210周年，特別打造鑾椅，首度讓信眾在廟內護衛隊陪同下，徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪二媽回娘家。

隊伍中也有國外及新住民朋友參與，來自美國的Taylor說，來台灣3個多月，參加過不同媽祖廟的遶境祭典都各具特色，第一次看到徒手接力媽祖的祭典方式，覺得很新鮮特別。

另一位越南新住民阿容表示，在越南也有媽祖慶典，就常參加慶典活動，得知今年金山二媽回娘家活動可以親手接到媽祖，早早就報名參加，希望可以近距離接觸媽祖神尊，感受媽祖的神力加持及庇佑。

此外，遶境沿途並設置6處能量補給站，提供長壽油飯、古早味炒麵、炒冬粉、補氣養身燒酒雞、石門肉粽、鮮味小卷、筍子雞湯、鹹菜鴨湯、石花凍等多樣在地美食，還有2輛機動涼水車，讓行腳民眾隨時補充水分。