時下最夯的手機app課程居然免費！ 新住民也搶報名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台中市政府「108年市民免費電腦課程」將自6月至11月底在全市29區陸續開班，今年課程除了電腦初學班、求職文書班之外，還有時下最夯的手機APP應用課程。

台中市府歡迎設籍、居住在台中市或在台中市工作的40歲以上民眾，以及新住民、原住民、中低收入戶及身障人士等踴躍報名。

使用電腦或手機平板等數位裝置已不再是年輕人的專利，許多年長者也跟隨年輕人的腳步加入數位族群的行列，市府資訊中心為此開辦市民免費電腦課程，希望讓長輩學會使用資訊設備，享受便民及生活化的行動服務。

資訊中心指出，今年開辦課程分為「電腦初學者」、「文書小高手」、「手機輕鬆學」及「APP大導演」4大項，內容包括常用網站介紹、上網訂票、線上預約掛號、電子信箱及雲端硬碟分享資源等初級課程，也有手機APP下載、通訊軟體、社群網站、照片編修、影片製作及VR原理與應用等進階內容，同時開設文書軟體課程，以符合民眾生活或工作上實際應用。

每門課上課總時數為12小時，民眾可依需求選擇適當的班級報名。 今年度自即日起受理報名，歡迎民眾撥打0800-530688免付費專線洽詢相關課程訊息，或參考活動網站資訊。

此外，民眾只要參加今年度課程並於臉書公開貼文，參加市府「學習po文抽好禮」活動，就有機會獲得市值5000元的頭戴式VR眼鏡或等值獎品，詳細活動辦法請參閱活動網站。