青少年肥胖率近3成 隨年齡增加 高血壓風險倍增

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣兒童與青少年每四位中就有一位有過重及肥胖問題，而肥胖正是高血壓主要成因之一。有鑑於青少年健康意識有待提升，國民健康署今年也與千禧之愛健康基金會合作， 5月25日(星期六)於7-ELEVEN千禧智慧和健康小站及康是美舉辦「2019全國健康日1日乖孫」活動，活動當日幫民眾量測血壓與腰圍，讓年輕族群透過活動了解血壓與腰圍量測相關知能。

高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，是目前全球疾病負擔 (global burden of disease) 排名的首位，而肥胖正是高血壓、糖尿病、高血脂生成的一大主因。

依教育部106學年度學生健康檢查資料顯示，國小學童過重及肥胖率為27.6%；國中學童過重及肥胖率為29.5%；而國小肥胖的兒童，成年後有6到7成會肥胖；國中時肥胖的青少年，成年後更高達7到8成仍然肥胖。由於肥胖正是高血壓、糖尿病、高血脂生成的一大主因，若不重視肥胖問題，罹患高血壓的風險自然隨之升高。

另外，根據國健署2015-2018年調查結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達25.06%，平均每4人中就有1位罹患高血壓，高血壓盛行率更是隨年齡增加而上升；值得關注的是，年輕人可能缺乏肥胖與高血壓關聯的危機意識，對於高血壓自知率低更可能成國人血壓健康一大隱憂。

因此落實三高教育向下紮根理念，邁入第11年的「全國健康月」公益健檢活動，今年特別加強青少年參與高血壓防治的推廣工作，活動即將於5月25日(六)開跑，凡於當日上午9:00-12:00至651家千禧健康小站門市及200家康是美指定門市量測血壓及腰圍，並回答出健康血壓與腰圍標準的民眾就可獲得免費燕麥穀奶、香蕉或牙膏等贈品，希望藉此吸引更多民眾關心健康。