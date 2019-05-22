法國：香菸包裝盒新標籤　溯源與對抗非法走私

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）一般人應該有聽過食品溯源管理，但你有聽過香菸溯源管理嗎?法國自5月20日開始實施新規範，香菸外包裝將有二個標籤，一個由系列編碼組成，用於溯源管理，一個用於打擊非法走私的標籤貼紙。

綜合《20 minutes》、《巴黎人報(Le Parisien)》與《法新社(AFP)》的報導，法國這項新規範源自歐盟2014年4月3日實施的菸草產品規範，於今年3月納入法令並於5月20日實施。

每一包香菸將會有獨立的標籤用於溯源管理與打擊非法走私，無論香菸是從歐盟那一個國家生產製造，只要目的地是法國，都要擁有獨立的標籤貼紙，也就是在系列的編碼外，多加一個如同鈔票一般擁有五種防偽功能的小插圖，用以追溯管理與辨識其真偽。

據法國新聞廣播電台(Franceinfo)報導，法國在2018年查獲逾1萬6,000件、約241噸的非法私菸。由於私菸以低價充斥市場，危害消費者健康，一名菸商表示，法國政府太晚實施歐盟新規範，新包裝將在二個月後上市。

法國政府將具有安全標籤交由國家印刷廠印製，新標籤將由香菸製造商負擔，並同步用以對抗平行的私菸貿易，私菸貿易占全球市場達10%。

目前這項規範僅針對捲菸的部分，預計2024年5月20日將全面擴大到所有的香菸產品。

▲圖片來源：Legifrance