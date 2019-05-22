民進黨中執會初選討論　支持者總部集結關注

更新：民進黨中執會會議直播畫面

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨總統初選機制陷入僵局，中執會今 (22) 日下午討論初選時程及民調執行方式，民進黨基層支持者同時集結在民進黨中央黨部前「關注」討論結果，不過同日卻有媒體報導，民進黨台南黨部主委不滿新北黨部主委余天設下「鴻門宴」，被騙出席與會主委在現場簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，痛斥這是一場讓民主也流淚的鴻門宴。

下午二點，不滿保皇派動作頻頻，逾百名民進黨基層支持者集結在台北市中正區北平東路上民進黨中央黨部前，高舉標語「公平初選」、「民進黨民主已死」，要求中執會務必做出公平公正的初選辦法，以維民主與創黨精神，勿「博歹筊」（做假）以圖利特定候選人。

包括台大榮譽教授賀德芬在內的民進黨青壯派、台灣社社長張葉森等人也赴現場聲援民眾。民進黨基層支持者則不斷高喊要公平初選。

（圖片：台灣英文新聞）

（圖片：台灣英文新聞）

台灣社社長張葉森（圖片：台灣英文新聞）

下午三點，民進黨中執會開始，並開放直播。秘書長羅文嘉宣讀過去三次協調會的結論。場外，前民視政論節目《政經看民視》、現YouTube頻道《政經關不了》主持人彭文正也到民進黨中央黨部前聲援民眾，批評蔡英文扼殺黨內民主。

彭文正（圖片：台灣英文新聞）

媒體報導，黃先柱表示，原本邀請的簡訊內容僅提及余天13日要與總統會面後餐敘，當天晚間6點左右，余天致電給他詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」提案，他當下向余天表示反對這樣的提案，且無法出席。

黃先柱說，當晚除了台東、屏東、台南三主委無法出席，其餘與會主委都在現場「被要求簽下連署書」，與會主委表示會前都沒有透露要連署的消息，是到了現場才被告知，讓所有人進退兩難。黃先柱大嘆，保皇派大動作阻擋中央黨部公布初選時程，一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣，呼籲黨中央今天中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。