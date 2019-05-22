台東蘭花新品種問世　歐美花卉大廠詢問度高

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣蘭花育種技術全球有目共睹，農委會台東區農業改良場致力「春石斛」育種，前陣子在英國皇家園藝學會（The Royal Horticultural Society, RHS）成功登錄3個新交配種，分別是台東香蓮、台東黃金孔雀及台東貓熊。

台東場表示，春石斛繁殖容易、花形花色香味符合大眾需求，可利用溫度進行產期調節，非常適合商業量產。目前國際市場年需求量超過800 萬盆，有鑒於此，台東場自2014年積極投入育種，如今成效卓越。

春石斛台東香蓮（Taitung nymph）、台東黃金孔雀（Taitung golden peacock）及台東貓熊（Taitung panda）皆具備易栽培、開花性佳、適合平地栽培、可帶葉開花及花型飽滿等特點。

台東香蓮為紅花交配品系，花梗硬挺，對比強烈。台東黃金孔雀為黃花交配品系，自然雙梗，開花飽滿。台東貓熊為紅花交配品系，側瓣底部有紫紅圓斑，為目前商業品種少見之特徵，花型圓潤可愛。

農委會指出，春石斛為極具商業潛力之蘭科花卉，而品種優勢主導產業競爭力，優良品種可藉跨國栽培或瓶苗等大量輸出。目前歐美花卉國際大廠已積極至台灣探詢新品種。台東香蓮、台東黃金孔雀將先規劃以有償讓與方式提供有意量產之業者應用，盼帶動台灣春石斛蘭產業蓬勃發展。

春石斛台東香蓮（圖／農委會）

台東貓熊側瓣底部有紫紅圓斑（圖／農委會）