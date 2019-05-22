加拿大熟男樂團Timber Timbre獲邀演出　恭喜台灣亞洲第一同婚合法

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）加拿大熟男樂團 Timber Timbre近日獲邀來台演出，並恭喜台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，也因旅途中突發的意外，讓他們大讚台灣人熱情與友善！

小白兔唱片舉辦的本事現場「老派約會」3場系列演出已於近日落幕，由加拿大樂團 Timber Timbre 在台北The Wall Live House壓軸劃下句點，同場還邀請到台灣風格特殊的另類搖滾樂團昏鴉擔任共演。

開場樂團昏鴉表示，平常就有在串流上聆聽Timber Timbre的音樂，可以跟喜歡的國外樂團共演很開心，他們陸續帶來「杜斯妥耶夫斯基也不能的夜晚」、「唐吉軻德」等經典歌曲。



昏鴉樂團演出（圖/小白兔唱片）

Timber Timbre 在紅色燈光下帥氣登場，樂手們穿著正式西裝，以一曲「Sincerely, Future Pollution」揭開序幕，曲畢主唱 Taylor 以台語「哩賀！」向台灣的歌迷朋友問好，並接連帶來「Hot Dreams」、「Magic Arrow」等熱門歌曲。

小白兔唱片透露，不同於專輯內的深沉，現場演出的 Timber Timbre 多了些震撼力， 安可後再次上台的他們，一開口便恭喜台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，引起全場歡呼，隨即帶來「Run From Me」，大叔式的浪漫展露無遺，也為老派約會畫下完美句點！

此次， Timber Timbre 首次舉行亞洲巡迴，經過廣州、深圳、廈門、上海、北京等中國各大城市，短短二十多天內就密集安排九場表演，結束中國巡迴後便馬不停蹄來到台灣，準備「老派約會」的演出。

Timber Timbre 坦言，連日巡迴的舟車勞頓的確讓他們疲憊不已，但見到台灣熱情的歌迷就覺得「一切值得了！」。

Timber Timbre表示，這次亞洲巡迴的場次中，台灣是他們最喜歡的一場，不僅是現場的聲音和場地，更重要的是歌迷都相當投入，也非常尊重演出者。

Timber Timbre透露，他們抵達台灣的那一天下著暴雨，卻有不認識的台灣人看到他們提著大包小包的行李，便主動替他們撐傘，讓他們感受到台灣的友善與熱情，也希望可以很快再回到台灣，帶上新作品與歌迷朋友們見面。



樂團唱得盡興，歌迷聽得高興（圖/小白兔唱片）