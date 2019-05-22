鄭麗君訪美大屠殺紀念博物館　籲台美共守全球自由民主

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部長鄭麗君參訪美國三大博物館時表示，盼透過台美雙方的努力，喚醒世界對於人權、自由、民主及多元文化等基本價值的重視。

文化部長鄭麗君於近日參訪美國華府的大屠殺紀念博物館、國立非裔美國人歷史與文化博物館及國立美國印第安人博物館。

其中，大屠殺紀念博物館為美國官方為紀念近六百萬猶太人，受難於德國納粹大屠殺歷史而成立。

鄭麗君向大屠殺紀念博物館館長Sara Bloomfield表示，相當敬佩美國以國家高度紀念這段世上所有人都該銘記的歷史，並持續關注當代全球人權議題，守護民主價值。

鄭麗君說明，台灣去年正式成立的國家人權博物館，是全亞洲第一座在威權統治不義遺址上設立的國家級人權博物館，期盼重建威權統治時期的人權受害歷史，並作為人權教育的基地。

鄭麗君透露，台灣國家人權博物館將於今年九月成為國際人權博物館聯盟（ICOM-Federation of International Human Rights Museums）的亞太分部，期盼台美雙方的博物館未來能有更多交流與合作機會。

此次，鄭麗君除視察文化交流業務，參觀美國博物館、藝文中心、新創基地外，也將參加順天美術館藏品美東巡展開幕活動。

鄭麗君與美國華府三博物館館長及副館長交流時，特別分享她上任後推動成立國家人權博物館、完成「國家語言發展法」立法，以及推動世界南島文化交流等經驗及願景歷程，期盼透過台美雙方的努力，喚醒世界對於人權、自由、民主及多元文化等基本價值的重視。

鄭麗君表示，文化部今年將舉辦博物館論壇，未來也將提出「博物館政策白皮書」，以及修正「博物館法」，華盛頓三座博物館的治理經驗、使命與規劃願景，將可作為台灣博物館治理的重要參考。