印尼選後街頭動盪 群眾縱火遭驅離已6死逾200傷

印尼選後街頭動盪加劇，抗議群眾與軍警對峙，期間機動警察宿舍遭縱火，軍警用催淚瓦斯驅離，對峙近5個小時後，警方撤離。至今早9時，已造成6名民眾死亡、200多人受傷。

根據美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）等當地媒體報導，驅離行動約凌晨零時30分展開，發生在雅加達市中心Tanah Abang、Kebon Sirih等區域。

大雅加達都會警察公關主任亞果（Argo Yuwono）告訴CNN Indonesia，這起事件是肇因於群眾挑釁。

亞果指出，事實上，21日從傍晚至晚間因不滿總統選舉計票結果而在選舉監督委員會（Bawaslu）抗議的群眾很守秩序，抗議和平結束，「但之後有群眾蓄意挑釁」。

媒體報導，衝突後印尼社群網站流傳一則影音指控警方用真槍實彈在Tanah Abang對群眾開槍。亞果今天受訪時否認。他表示，所有維安人員都沒有使用會導致死傷的真槍實彈。

CNN Indonesia報導，位於雅加達市中心帕譚布蘭（Petamburan）的雅加達機動警察（Brimob）宿舍遭縱火。美國商業新聞CNBC印尼頻道報導，有群眾在路上對車子縱火、燒輪胎和木材，軍警為驅離而動用催淚瓦斯和水車。

中央社記者在Tanah Abang目擊雙方對峙，數小時內警方連續對群眾發射催淚瓦斯攻擊，也出動鎮暴水車、大批軍警以及各式警用車輛逼近群眾；群眾也發起多波攻勢，不斷向警方丟擲沖天炮、石頭等物品。現場槍聲不斷，煙霧彌漫。

印尼新聞網站點滴網（Detik）報導，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）今天上午在醫院受訪時指出，這起衝突至上午9時，已造成6人死亡，200多人受傷。

在Tanah Abang附近市場的衝突，中央社記者也目擊一名員警的左小腿受傷，在現場接受同僚的緊急治療。

在Tanah Abang附近市場的軍警與群眾對峙數小時後，清晨4時許決定撤退，但仍遭群眾用沖天炮攻擊，2名軍警人員也轉身開催淚瓦斯槍還擊後才離去。另根據CNBC印尼頻道，雅加達機動警察宿舍的縱火已平息。

印尼總統選舉正式計票21日凌晨公布，印尼總統佐科威（Joko Widodo）連任成功，對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持者當天傍晚在Bawaslu外圍抗議，要求Bawaslu處理選舉舞弊及計票過程的瑕疵。

21日晚間7時，近萬群眾開始齋戒月的夜間祈禱（tarawih），部署在周圍的軍警大約晚間8時全副武裝，與群眾對峙約1小時，有群眾向警察丟擲物品，緊張情勢一觸即發，所幸有人扮演糾察隊角色，將群眾趕向後方，才沒有發生衝突，群眾散去後，軍警也在當晚約9時30分退守。