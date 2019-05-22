文馨獎表揚企業支持藝文不落人後　首調降門檻徵件自6/3起跑

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部鼓勵企業參與共發展文化藝術產業，特別舉辦「文馨獎」表揚支持台灣藝文文化的企業與個人，且將金額門檻調降至50萬元，將自6月3日起開放徵件。

文化部表示，文馨獎的設立為鼓勵企業、個人以多元且具創意的方式支持文化藝術事業，將出資金額、贊助藝文的方式、贊助事蹟具特殊意義等皆納入設獎面向，更鼓勵個人贊助藝文，因將出資門檻由原新台幣100萬元以上，調降為50萬元以上。

今年的文馨獎已邁入第14屆，並將獎項調整為「常設獎」及「特別獎」二類。

「常設獎」是以出資金額為評獎標準，分為「金獎」為出資達1,000萬元以上者、「銀獎」為出資達500萬元以上未滿1,000萬元者、「銅獎」為出資達100萬元以上未滿500萬元者，以發給獎座方式表揚，而出資達50萬元以上未滿100萬元者，則發給「獎狀或獎牌」方式以示感謝。

另外，「特別獎」則是表揚贊助具特殊意義者，共設立6個獎項為，「年度創意獎」、「長期贊助獎」、「藝文人才培育獎」、「企業貢獻獎」、「年度贊助獎」及「評審團特別獎」。

文化部表示，評審團將跨領域邀請專業人士擔任，從藝文表演、學術研究、媒體觀察等不同觀點與面向評選，將予以公開表揚。將自6月3日起至6月21日止，受理推薦及自薦報名。