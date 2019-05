近七成台灣人聽過生物多樣性　公眾認知有助保護其價值

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)為了暸解台灣民眾對於生物多樣性的認知情形,行政院農業委員會特有生物研究保育中心與林務局合作參考聯合國認可的方法,在2019年首度進行「台灣生物多樣性認知調查」,結果發現有68%的國人聽過生物多樣性。

特生中心表示,公眾認知是推動生物多樣性工作的核心之一,人們必須先聽過生物多樣性,瞭解其意並且認同保護生物多樣性的重要。

生物多樣性道德貿易聯盟(The Union for Ethical BioTrade,UEBT)自2009年以來,橫跨16個國家的6萬4,000人進行生物多樣性認知(Biodiversity Barometer)的調查,調查結果為聯合國生物多樣性指標夥伴關係(Biodiversity Indicators Partnership)採用以衡量全球生物多樣性認知的狀態與變化的指標。

過去台灣並無類似評估,因此特生中心採用UEBT相同方法,在今年3-4月首次進行「台灣生物多樣性認知調查」,以瞭解我國民眾對於生物多樣性的認知度及理解度。調查採網路問卷,範圍涵蓋台澎金馬,15歲以上、64歲以下的樣本抽樣數:N=1,000、誤差值:± 3.10%。

據「台灣生物多樣性認知調查」結果,有68%的國人聽過生物多樣性,完全理解正確為總數的13.8%,部分理解正確則占23.8%,國人聽過生物多樣性的比例與英、德、美、日等國相當。同時發現,認知度隨年齡增加而遞減,15-24歲整體認知度高達90%,推測主因是從2004年9月全面實施的「九年一貫課程」開始將生物多樣性納入「自然與生活科技」學習領域,顯見學校教育的成效。

5月22日是國際生物多樣性日(International Day for Biological Diversity),地球整體的生物多樣性提供人類食物、調節氣候,同時豐富我們的文化生活,為人類永續的基礎。今年聯合國定訂的主題為「我們的生物多樣性、我們的食物與我們的健康(Our Biodiversity, Our Food, Our Health)」,藉此主題及相關活動讓大家了解人類的食物、營養及健康仰賴生物多樣性與健全生態系的服務。

▲台灣生物多樣性認知調查。(圖片由特生中心提供)