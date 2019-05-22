睡眠不足就是自殺 加速老化傷腦傷身

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）加州大學柏克萊分校神經科學教授指出，睡眠不足對健康造成嚴重危害，無異於慢性自殺。

知名睡眠研究者馬修．沃克（Matthew Walker）在上個月（4月）於溫哥華舉辦的2019年TED Talks大會上，詳述了睡眠不足對身體、心理健康、甚至教育的巨大傷害。沃克認為，睡眠不足是一種沉默的全球傳染病。

沃克是加州大學柏克萊分校的神經科學與心理學教授，也是全球知名的睡眠專家。他在演講中指出睡眠對健康會造成哪些實質傷害：健忘、無法吸收新知、罹患癡呆症機率升高、削弱免疫系統、疼痛。

除此之外，睡眠不足還會改變你的基因，阻礙雌激素與睪酮素等生殖激素的分泌，還會加速老化，增加死亡率。

最誇張的是，研究發現跟每晚睡眠七小時的男性相比，每晚只睡五小時的男性睪丸明顯小了很多。

沃克說：「睡眠不足的負面衝擊會悄悄滲入你的身體每一處。」他直言睡眠不是一種我們可以選擇的生活方式，而是沒有商量餘地的生理需求。睡得太少，你的身體就會崩潰。

怎麼做才能每天好好睡一覺？據《Wired》報導，沃克的建議是每天睡覺和起床的時間都要固定，包括假日。保持臥室涼爽，不要太悶熱。如果腦袋裡思緒雜亂，躺著也睡不著，那就先不要躺在床上，起來做一點其他的事情，有睡意的時候再睡。

「如果你肚子不餓的時候，不會坐在餐桌旁邊等自己肚子變餓，為什麼要躺在床上等待睡意降臨？」

最後也最重要的是，千萬不要仰賴安眠藥或酒精入眠，因為這樣的入睡方式並不自然，對健康無益。