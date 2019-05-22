男嬰出生5天染腸病毒併發重症 疾管署：就診人數攀升

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內新增3例腸病毒併發重症病例，其中一名中部男嬰才出生5天，確診感染伊科病毒11型併發重症，疾管署提醒，近期腸病毒就診人次持續上升，尤其是71型個案數高於2017至2018年同期，提醒學校老師及家長嚴陣以待。

疾管署表示，3名腸病毒併發重症病例分別為北部1歲男童、中部新生男嬰及南部6歲女童。其中北部1歲男童有發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等症狀，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案已出院，惟仍有下肢無力症狀，持續門診追蹤。

中部新生男嬰於出生5天後出現發燒、活動力不佳情形，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前持續於醫院治療。南部6歲女童則有發燒、出疹、嘴破、嘔吐、說話模糊不清及步態不穩等症狀，經檢驗審查確認為克沙奇A9型病毒感染併發重症，所幸經治療後恢復情形良好並已出院。

隨著天氣越來越熱，腸病毒活躍度也逐漸提升，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，疾病管制署特別提醒，民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低腸病毒傳播的機會。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒併發重症高危險群，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，提醒民眾應留意家中幼兒健康，如發現有上述前兆病徵，應儘速送大醫院治療。