倭黑猩猩母親積極助兒「配對」成功 促其鞏固社會地位

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）動物世界的社會地位是如何建立的？這個問題一直令人好奇。國外科學家決定觀察人類最近的姊妹種，瀕危倭黑猩猩與黑猩猩的行為，試圖解開這個謎底，研究成果已於20日刊登在《當代生物學(Current Biology)》。

綜合法媒《科學郵報(Science Post)》與英媒《衛報(The Guardian)》的報導，德國萊比錫馬克斯·普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute Leipzig）前往非洲剛果共和國分析倭黑猩猩與居住在烏干達、坦尚尼亞與象牙海岸的黑猩猩，兩個物種的表現。

在倭黑猩猩（Pan panicus）與黑猩猩（Pan Troglodytes）中，母猩猩一生都可和自己的孩子生活，然而其母性地位在兩個物種裡卻有所不同。無論是雄性還是雌性倭黑猩猩，他們都可在群組裡擁有社會地位。而在黑猩猩裡，通常是雄性黑猩猩才能擁有較好的地位。

科學家經過多個月的觀察，「母親」在兩個物種裡，其一生都可和自己的孩子生活在一起。然而在倭黑猩猩裡，母猩猩非常在意孩子能否孕育下一代，因此會想方設法將兒子帶到其他母猩猩身邊，增加他們被「青睞」的機會，保護他們免受競爭對手，以維護兒子在猩群裡的地位。因此，和其他沒有和母親生活在一起的公猩猩相比，這此年輕雄性倭黑猩猩的交配和生育後代的可能性增加了三倍，而這樣的情況並未出現在黑猩猩身上。

本篇研究的主要作者Martin Surbeck表示，母倭黑猩猩會影響其兒子的交配率，並積極協助他們在群體中佔有較核心的位置，這樣的作法和人類社會相似，與其擁有多個後代，不如專注在孩子的成功之上。