台灣國際豎琴節第二屆　天才型男音樂家歡過「迷情之夜」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）樂聲悠揚的台灣國際豎琴節邀請國際知名音樂家，展開為期一週的跨界主題音樂夜，可見音樂快閃、豎琴大賽、大師班等多元活動，將於6月松菸登場。

第2屆台灣國際豎琴節經過4年籌劃，由意傑藝術再度攜手台灣國家交響樂團(NSO)豎琴首席解瑄擔任總監，將於6月24日起松菸誠品表演廳舉行一連六場、為期一週的主題音樂會，包含音樂快閃、音樂講座、音樂導聆、Camac 豎琴大賽、大師班等活動。

音樂總監解瑄表示，希望延續第一屆的佳評口碑以「豎光再現」為題延續台灣豎琴節欲傳遞的光明與驚豔之意，藉此來推廣豎琴音樂的迷人與多元。

此次豎琴節特別邀請橫跨歐、美、亞豎琴界的天王天后級音樂家來台共共襄盛舉，包含法國世界級豎琴獨奏家艾曼紐‧賽頌、法國榮譽勳章得主伊莎貝拉‧莫雷蒂、北京第一箜篌名家吳琳、日本豎琴名家速海ちひ（Chihiro Hayami），接續於六個夜晚將帶來不同風格的豎琴演繹，場場精彩可期。

首先登場的以動物狂歡節為題的「狂歡之夜」，將於6月25日為豎琴節揭開序幕，屆時可見亞洲多位頂尖豎琴家攜手菁英豎琴團熱鬧開場；演出曲目由知名豎琴家黃士倫、洪綺美、邱孟璐等親自編曲領軍，說書人梁坤豪攜手中、港、台好手組團共演。

6月26日名為福爾摩沙新浪潮的「新月之夜」展開世界首演，由解瑄攜手紐約大都會歌劇院名家Mariko Anraku，及多位傑出台灣作曲家與豎琴家為本屆豎琴節全新創作，結合多媒體、電音、探戈、古箏即興展現福爾摩沙魅力。

國際知名的型男豎琴家艾曼紐‧賽頌（Emmanuel Ceysson）將帶著他專屬的緋紅色豎琴，於6月27日至28日攜手NSO首席四重奏，帶來一場濃法式風情的「迷情之夜」，接著為夢幻華麗的「浪漫之夜」，將搭配展示旅行攝影家許培鴻的作品；音樂會導聆將由知名樂評人焦元溥帶領，凡購票可免費參加。

6月29日的「東風之夜」為一場難得一見的東方豎琴與詩歌饗宴，力邀日本豎琴名媛速海ちひろ與北京箜篌名家吳琳共同演繹，開場將由台灣首位盲人豎琴家鄭竹君揭開序幕。

最後，6月30日豎琴界天后中的天后伊莎貝拉‧莫雷蒂（Isabelle Moretti）將首度來台，以結合美國印地安文學的「經典之夜」，透過詩文朗讀的演繹方式詮釋經典之作。

2019 台灣國際豎琴節再次以創新藝文元素大步跨界，企圖交織激盪出最別具心裁的音樂節風格，期能顛覆聽眾對豎琴的印象，更多詳情請前往臉書專頁查詢。