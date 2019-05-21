台片《灼人秘密》坎城舉行世界首映　名導昆汀塔倫提諾捧場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）導演趙德胤新片「灼人秘密」法國時間20日下午完成坎城影展世界首映，主要演員夏于喬、宋芸樺與千名觀眾終於一睹影片成果！

趙德胤透過剪接，重新調度劇情，讓夏于喬和宋芸樺觀看後都相當驚豔。

中央社引述電影公司今(21)日表示，「灼人秘密」20日下午於坎城影展德布西廳舉行世界首映，1000多個位子座無虛席。除了趙德胤與3位主角吳可熙、夏于喬及宋芸樺出席，好萊塢名導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）也應趙德胤之邀，現身觀眾席(如下圖)。

「灼人秘密」將角逐坎城影展「一種注目」（Un Certain Regard）單元首獎，得獎名單將在法國時間24日揭曉。

首映結束後，劇組成員在觀眾熱情掌聲下向全場鞠躬致敬，趙德胤也在台上擁抱3位女演員，感謝她們在拍攝過程中對他的信任。

夏于喬和宋芸樺都是首次看到影片成品。夏于喬表示，她很感動也很興奮，而趙德胤剪接時做了許多場次調動，讓她彷彿在看一部全新的戲。

宋芸樺則鍾情於片中的舞台戲橋段及戲中戲手法，透過大銀幕，她也看到自己花了近兩個月時間準備角色的努力。但場次經剪接重新調度後，讓她想親自看電影以便更加了解劇情，宋芸樺還透露，坐在她旁邊的吳可熙，在看片過程中頻頻落淚。

吳可熙說，她雖然想專心看電影，但過程中想到#MeToo事件或其他曾受性別歧視、侵犯的人們，仍然忍不住掉淚。吳可熙也期盼觀眾能接收到「灼人秘密」想要傳達的訊息。

「灼人秘密」描述從鄉下到城市追求電影夢的女孩吳妮娜，因為參加試鏡而陷入恐怖、懸疑、驚悚的過程。本片將於7月19日在台灣上映。

美國名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）（立者）應導演趙德胤之邀，20日也現身參加「灼人秘密」在坎城影展的世界首映。中央社

圖/灼人秘密 Nina WU 官方臉書