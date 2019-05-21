涉賣假護照供台生就讀美國學校　王權宏100萬元交保

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）知名移民代辦公司「喬盟國際顧問」負責人王權宏等人，涉嫌販售假護照供台灣學生申請就讀外僑學校。台北地檢署今(21)日諭令王男新台幣100萬元交保。中央社引述王男受訪時表示，可能是科技進步，也沒發現是假護照。

王權宏指出，透過國外華僑與官員接觸辦理護照，都是真實的東西（護照），透過紫光燈去照也沒有發現有變造情形，可能是現在的科技進步，一般防偽裝置無法發現。

王權宏稱他本意是希望幫助這些小孩進入外僑學校讀書，是協助性、被動辦理，件數並不多，主要是這兩年有新的學校成立，才有這種業務，他對這個學校並不清楚。

檢調接獲檢舉，專辦移民業務的喬盟國際顧問股份有限公司，涉嫌以新台幣10多萬元價格，販售偽造菲律賓護照，賣給想讓孩子進入華美國際美國學校（AAIA）的家長，涉嫌刑法偽造特種文書罪。檢調初估有10幾本假護照外流。

台北地檢署昨（20)日指揮調查局北機站，兵分5路搜索喬盟公司等處，並約談王權宏等6人說明。檢察官訊問後，今上午諭令王權宏100萬元交保，並限制出境、出海。

根據官網介紹，新北市華美國際美國學校(Asia American International Academy，AAIA，簡稱新北美國學校)，是新北市第一所美國學校，經美國在台協會函轉中華民國外交部，由新北市政府教育局核准立案，校址位於新北市林口區。申請就讀新北美國學校的學生，必須持有外國籍護照。

《自由》報導，華美自2016年招生，採美國加州學制，第一年招收六至十年級學生，前年(2017年)加收十一年級，去年(2018年)再收十二年級，每班24名學生。

報導引述華美發言人姚彩雯說，僑生入學須繳外國護照影本，學校會提供學生名單、國籍等資料給新北市教育局審核，教育部也會抽查，學校並沒有技術可判定護照真偽，也是受害者。她指出，若學生國籍造假屬實，會請家長再出具正確國籍證明，否則將安排轉學。

圖/AAIA官方臉書