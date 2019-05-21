調查局令駐香港法務秘書不得離境　台港執法合作添變數

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）調查局去年（2018年)派出首位駐港法務秘書，但今年4月間，傳出遭香港當局要求撤換。近日又傳香港擬不再續發工作簽證，調查局表示，已要求駐港秘書簽證到期前不得離開香港。

中央社今(21)日在獨家報導中，引述熟悉兩岸事務的人士分析，「不得離開香港」的命令有弦外之音，亦即代表調查局對香港是否續發簽證沒把握，擔心駐港秘書一旦離境即無法再入境，才會有此命令；若香港不再續發簽證，也意味短期內不會再給予調查局法務秘書工作簽證，台港執法合作恐有變數。

調查局官員今天對此回應，駐港法務秘書蔡孟潔的工作簽證9月18日到期，未接獲港方通知到期不再續發，但已要求蔡孟潔在9月18日前不得離開香港，若屆時未獲工作簽證則直接返台。

報導指出，法務部調查局在美國、英國、菲律賓、南非等20國大使館或代表處，共派駐26位調查官，統稱為法務秘書，任務包括防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。

不願具名的調查局官員說，印度、香港是近年新增外派地點，其中香港更是經由陸委會居間協助，才獲得港方首肯。

調查官蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務。