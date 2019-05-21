府城登高賽5/26登場 HAPPY GO為公益加點樂

第五屆「府城登高公益賽事」將於5月26日熱鬧登場，HAPPY GO秉持快樂多一點的理念，今年不僅派出企業吉祥物「點點」走跳台南，搶先推出台南必玩景點美食全攻略，影片上架立即勇破十萬，看影片就有機會抽中HAPPY GO點數五百點或遠東飯店住宿。「點點」於活動當天更要挑戰登上台南第一高樓，希望藉此號召卡友一起捐點作公益幫助弱勢孩童快樂長大，呼應今年賽事主題「關懷兒童 為愛登高」。HAPPY GO為公益加點樂，點數狂放送，凡報名登高賽的選手至HAPPY GO活動網頁登錄參賽序號，即可獲得100點的報名禮，活動當天更歡迎選手呼朋引伴、攜家帶眷一起到會場玩遊戲抽千點大紅包！

跟著吉祥物點點遊台南景點看影片抽遠東飯店住宿券

據主辦單位統計，今年府城登高賽報名人數創下歷年來新高，參賽總人數達1,186人，HAPPY GO特別由吉祥物「點點」聯手快樂隊長小安，推出超強企劃影片，搶先為公益探路，影片中跟著「點點」走訪2019台南最夯IG熱門景點及超人氣激推美食，包括納涼屋和服體驗，感受穿著浴衣漫步在日式古蹟中的日式浪漫；全新落成的藝術殿堂-臺南市美術館二館，傳統與純白建築的美學設計，更是文青必訪景點之一，以及蝸牛巷、大魚的祝福等。而影片中也介紹如何利用HAPPY GO點數吃吃喝喝，免費兌換飲料及逛街血拚的省錢秘技，讓民眾輕鬆暢遊府城！

3分多鐘的影片，上架短短二天就超過十萬人次點閱。想知道更多不能錯過的IG打卡景點嗎？快上HAPPY GO臉書粉絲團看影片抽大獎，凡於5月26日23:59前，回答影片中的問題，分享影片並設定為公開，就有機會獲得香格里拉台南遠東飯店住宿1名，以及HAPPY GO點數500點(限量10名)。無論有沒有報名登高賽，都不妨安排一趟二天一夜的台南美食享樂之旅吧！

下載APP 現場與「點點」比點數 千點紅包大放送

府城登高賽活動當天，前往香格里拉台南遠東大飯店參賽報到處的會場(B2F) HAPPY GO攤位，只要出示HAPPY GO 新版APP登入畫面，即可與吉祥物「點點」進行骰子比大小遊戲，獲勝者可抽點數紅包乙個(限量500個)，有機會獲得大獎點數1,000點。為讓民眾能更便利的探索HAPPY GO點數生活圈，HAPPY GO APP也新增打卡功能，活動當天推出4小時(09:00~13:00)限時快閃打卡活動，使用APP在台南遠東飯店打卡完成任務的卡友，也可獲得點數5點(限量700名)。HAPPY GO點數不僅可兌換飲料及抵用券，也可至周邊大遠百購物，或者發揮愛心捐點做公益。

今年來不及報名登高賽的卡友別失望，HAPPY GO「陪你一起走」公益捐點平台攜手國內公益團體，包含唐氏症基金會、喜憨兒社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、聯合勸募協會、兒福聯盟、麥當勞叔叔之家、家扶基金會以及台灣世界展望會共八大公益團體，卡友可以捐贈現有HAPPY GO點數，發揮愛心和 HAPPY GO一起為公益加點樂。更多公益捐點資訊：http://bit.ly/2LylDsb

活動網站：http://www.happygoround.com.tw/