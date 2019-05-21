印尼總統大選佐科威連任成功　對手批舞弊拒認輸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）印尼總統大選初步結果出爐，現任總統佐科威（Joko Widodo）成功連任，但對手在野候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）宣稱選舉舞弊，揚言以法律手段挑戰此一結果。

法新社報導，這全球第三大民主政體的大選相當不平靜，上週警方逮捕了與伊斯蘭國（Islamic State）組織有關的恐怖分子，其計劃在選後抗議中引爆炸彈。此外，隨著印尼當地安全疑慮升高，美國駐印尼首都雅加達使館也於17日升高維安層級。

根據官方初步計票結果，佐科威以8,560萬票、55.5%的得票率，擊敗對手普拉伯沃的44.5%。現年67歲的普拉伯沃是一名退休老將，他與前獨裁總統蘇哈托（Suharto）關係密切，他指控這次選舉弊端叢生，質疑結果之公正性，不惜向憲法法庭提出申訴。

據報導，本次印尼大選充斥抹黑言論與假新聞。佐科威競選手段相對溫和，強調將擴大基礎建設，刺激印尼經濟成長。反之，普拉伯沃則主打激進民粹路線，與伊斯蘭強硬派交好，允諾提高軍事國防支出。

BBC指出，印尼憲法雖保障宗教自由，但該國高達八成人口信奉伊斯蘭教。保守派穆斯林團體近年來影響力日增，總統候選人競相強調自身的伊斯蘭背景，藉以爭取選票。

在佐科威主政下，印尼經濟穩健成長，然而亦不乏批評。他曾允諾改善印尼人權狀況，卻未能兌現政見，令支持者大失失望。他擁抱中國的銀彈攻勢，也引發高度爭議。