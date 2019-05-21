賴清德上「寶島聯播網」澄清：3/8與總統會晤沒談參選 質疑有人說謊

更新時間: 2019/05/21 19:20

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德今(21)日澄清，3月8日與總統蔡英文會面，當天總統沒有問他要不要選總統。外界質疑他違反誠信原則，他要說明沒有這件事，總統或是總統幕僚有人說謊。

賴清德表示，因為有媒體公開提到蔡總統3月中到台南，曾親自問過他「要不要選總統，我答覆不選」藉此指控他違反誠信，但沒有這個事情，他必須還原事實，為自己說公道話。

對此中央社引述蔡總統今下午接受「POP大國民」主持人蔡詩萍訪問時表示，這是各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。對於初選規則，蔡總統也強調「絕對沒有蔡英文改變機制這件事」。

賴清德上午在寶島聯播網接受主持人簡余晏與汪潔民專訪，首度公開說明，對於傳言蔡總統曾到台南問過賴清德要不要選，賴清德說，那其實是3月8日，總統蔡英文到台南「競選她的總統，因為她到（民進黨立委）陳亭妃委員的選區去進行競選活動」。

當時正值郭國文參與立委補選，賴清德說，「我接到通知，總統要來台南，那今天（3月8日)總統的行程在哪裡？她跟我說，因為陳亭妃委員有安排行程給她跑。特別是九合一選舉之後，總統都會給民進黨的每一個委員半天或一天時間去跑」。

賴清德說，當時他建議總統說，郭國文正在另外一個選區競選，總統沒替郭國文助選，只走自己的選舉行程，恐怕會引起質疑。但蔡總統的秘書回覆，因為當天行程已經安排了，另外再安排一個時間到郭國文的選區去，「那個就是3月14日的事情」。3月14日賴清德並未與總統會面。

賴清德說，3月8日他特別從台北趕回去台南跟總統見面，整個談話主要是談這次立委補選，他向蔡總統報告，這次選區困難及打算怎麼做，強調會當成自己的選戰來打。蔡總統則說，如果有時間包括彰化、新北(余天)也應該去助選。「當天總統沒有問過我，要不要選總統，所以在外面這樣傳，不管是網路或私底下講，這個都是謊話，到底是總統說謊或他的幕僚說謊，這我不知道。但就是有人說謊」。