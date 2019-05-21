柯文哲談市政企業文化 洞悉人性、妙語如珠

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）台北市長柯文哲昨（20）日應「台灣數位科技與政策協進會」之邀，就「企業文化形塑」發表演說，以他獨到的觀點闡述政治如何導入企業管理，施政也要形塑企業文化。全場演說妙語如珠、趣味橫生，偶爾穿插著柯P一針見血的犀利風格，雖然是嚴肅市政議題，仍令在場來賓哄堂大笑。

柯文哲直言，台灣從來不是個法治國家。法律是給人民遵守用的，不是參考用的。很遺憾的是，現在在台灣，守法的是沒有辦法的人，「有關係就沒關係，沒關係就有關係。」監獄是關有罪的人？才怪，是關沒有辦法的人。

他分享了一張漫畫，描繪的是2014年台北市長選舉時，某位藝術家描繪柯P競選會議的場景，該信手拈來之作，主角是柯文哲，身邊圍繞著一群「妖魔鬼怪」。柯P打趣地說，畫得果然精妙，他突然悟出一個道理，「打天下可用烏合之眾」，畢竟目標一致、萬眾一心。然而，治理天下不行，當上市長後，他深知萬眾萬心，須創造有共識的企業文化。

圖／翻攝柯文哲演說投影片

柯文哲說道，最好的管理是不用管理。他舉在台大急診室的例子，當時台大葉克膜小組為何如此成功，關鍵其實在「手錶」。許多人慕名前來應徵重症加護病房的葉克膜小組時，柯P會勸他們，千萬不要辭職，先來試做幾天看看再說。果然，不出三天只有一半能「熬得下來」。因此，葉克膜小組尖兵，形塑了不戴錶文化，「畢竟只有上班時間，沒有下班時間」。

柯文哲笑說，「為人民服務」是他的中心思想，但此標語被「對岸（毛澤東）用過了」，只好改成「為市民服務」。他也重申人民的小事，就是政府的大事，不用夸夸而談遠大理想，先搞定民生才是正理。他分享日前去高雄中學演講的趣事，本以為學生會問，「柯市長是否要選總統？」不料學生劈頭就問，「學姊有來嗎？」語畢又是一陣哄堂大笑。他藉此傳達，人民心心念念在意之事，為政者不可一時或忘絲毫怠慢。

圖／翻攝柯文哲演說投影片

柯P不按牌理出牌的執政之道，也體現在公開資訊的一個案例上。為了杜絕弊案，北市堅持公開透明原則，他提到規定所有上網招標案必須公布評審委員，不料此舉引來了聯合醫院的反彈，當時聯醫正好有個購買昂貴儀器的案件送來批示，院方抱怨有許多評委對公開姓名有意見；對此，柯P慍怒了幾天，最後批示：市長也是醫師，具有相關專業，足堪擔任評委一職。據悉從此再不敢有單位對這樣的公開資訊措施有所異議了。

在演說中，柯文哲也談到了個人堅持與人生觀。他坦言，他當年能做到破天荒的「一日雙塔」單車挑戰，以他這種阿北年紀，一天騎鐵馬520公里，絕對與體力無關，而是意志力的展現。他盼藉此讓人民相信，誰都可以做到不可能的事（We can do something impossible）。

至於柯P的生命觀？這位看盡生離死別的外科醫師說道，人生的結局只有兩種，「一種是有插管的，一種是沒插管的」。想通這個問題，就會變得很勇敢。

圖/台灣英文新聞