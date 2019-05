柯文哲談市政企業文化 洞悉人性、妙語如珠

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導)台北市長柯文哲昨(20)日應「台灣數位科技與政策協進會」之邀,就「企業文化形塑」發表演說,以他獨到的觀點闡述政治如何導入企業管理,施政也要形塑企業文化。全場演說妙語如珠、趣味橫生,偶爾穿插著柯P一針見血的犀利風格,雖然是嚴肅市政議題,仍令在場來賓哄堂大笑。

柯文哲直言,台灣從來不是個法治國家。法律是給人民遵守用的,不是參考用的。很遺憾的是,現在在台灣,守法的是沒有辦法的人,「有關係就沒關係,沒關係就有關係。」監獄是關有罪的人?才怪,是關沒有辦法的人。

他分享了一張漫畫,描繪的是2014年台北市長選舉時,某位藝術家描繪柯P競選會議的場景,該信手拈來之作,主角是柯文哲,身邊圍繞著一群「妖魔鬼怪」。柯P打趣地說,畫得果然精妙,他突然悟出一個道理,「打天下可用烏合之眾」,畢竟目標一致、萬眾一心。然而,治理天下不行,當上市長後,他深知萬眾萬心,須創造有共識的企業文化。

圖/翻攝柯文哲演說投影片

柯文哲說道,最好的管理是不用管理。他舉在台大急診室的例子,當時台大葉克膜小組為何如此成功,關鍵其實在「手錶」。許多人慕名前來應徵重症加護病房的葉克膜小組時,柯P會勸他們,千萬不要辭職,先來試做幾天看看再說。果然,不出三天只有一半能「熬得下來」。因此,葉克膜小組尖兵,形塑了不戴錶文化,「畢竟只有上班時間,沒有下班時間」。

柯文哲笑說,「為人民服務」是他的中心思想,但此標語被「對岸(毛澤東)用過了」,只好改成「為市民服務」。他也重申人民的小事,就是政府的大事,不用夸夸而談遠大理想,先搞定民生才是正理。他分享日前去高雄中學演講的趣事,本以為學生會問,「柯市長是否要選總統?」不料學生劈頭就問,「學姊有來嗎?」語畢又是一陣哄堂大笑。他藉此傳達,人民心心念念在意之事,為政者不可一時或忘絲毫怠慢。

圖/翻攝柯文哲演說投影片

柯P不按牌理出牌的執政之道,也體現在公開資訊的一個案例上。為了杜絕弊案,北市堅持公開透明原則,他提到規定所有上網招標案必須公布評審委員,不料此舉引來了聯合醫院的反彈,當時聯醫正好有個購買昂貴儀器的案件送來批示,院方抱怨有許多評委對公開姓名有意見;對此,柯P慍怒了幾天,最後批示:市長也是醫師,具有相關專業,足堪擔任評委一職。據悉從此再不敢有單位對這樣的公開資訊措施有所異議了。

在演說中,柯文哲也談到了個人堅持與人生觀。他坦言,他當年能做到破天荒的「一日雙塔」單車挑戰,以他這種阿北年紀,一天騎鐵馬520公里,絕對與體力無關,而是意志力的展現。他盼藉此讓人民相信,誰都可以做到不可能的事(We can do something impossible)。

至於柯P的生命觀?這位看盡生離死別的外科醫師說道,人生的結局只有兩種,「一種是有插管的,一種是沒插管的」。想通這個問題,就會變得很勇敢。

圖/台灣英文新聞