美頒布臨時通用許可證　暫緩對華為禁令

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）美國政府16日向華為及其附屬的68家公司發佈禁令，以國安為由將限制美國公司將產品或零件售予華為，不過美國商業部在昨（20）日宣布設立一個90天效期的臨時通用許可證，暫緩對華為的禁令。

商務部長威爾伯羅斯（Wilbur Ross）在新聞稿中表示，臨時通用許可證（Temporary General License）給予運營商時間做出其他安排，並留給商務部緩衝期，針對仰賴華為設備提供關鍵服務的美國人及外國電信做出適當的長期決策，「簡而言之，許可證將允許運營商繼續提供現有華為手機使用者及鄉村地區寬頻網絡服務。」

許可證即日起生效，效期屆滿之時，商務部將評估是否予以延長。

美國政府在上週將華為及其子公司列入實體清單（Entity List），意即若是美國公司欲將產品賣給清單上遭政府認定具有國安風險的公司，必須先經過相關部門的核准。這也是繼總統川普（Donald Trump）在日前宣布對中國2,000億美元的產品提高關稅至百分之25後，又一打擊中國企業之舉。

繼商務部推出禁令後，Google隨後也表示已中止與華為的合作，將不再為華為的新產品提供支援。華為手機使用Google的Android作業系統，且內建Google相關應用程式，例如Gmail、Google Play等，若是雙方終止合作勢必將影響華為佈局全球市場。

根據《路透社》的消息來源指出，未來華為產品只能使用Android的公開版本，其他Goolge專用的應用和服務都無法使用。不過，在商業部發布臨時通用許可證後，Google是否會暫緩行動，仍有待觀察。

華為創辦人兼總裁任正非在上週日（17）接受媒體訪問時強調，美國的禁令對華為影響不大，「華為的成長預期將會放緩，不過只有輕微（放緩）。」