證交所攜手富邦證券　前進日本引資

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣證券交易所近日宣布，繼2月赴日本東京，參加日本交易所舉辦的「IR Festa」活動後，與富邦證券再度攜手合作，赴東京舉辦台灣投資說明會。

中央社報導，台灣證券交易所由副總經理林長慶率隊，近日赴東京舉辦台灣投資說明會，並邀集國內12家優質企業同行。參與本次投資說明會的12家上市櫃公司聚焦於蘋果供應鏈，及新一代科技技術應用，如物聯網、伺服器、5G及光纖等。

證交所指出，此次說明會安排企業代表與30餘位日本機構投資人進行團體會談，及一對一會談共計101場次，藉由上市櫃公司介紹台灣產業前景與優勢，及個別公司的競爭力，力爭更多國外資金投資台灣。

台灣投資說明會期間，證交所並邀請了多家資產管理公司、券商及保險公司等大型機構投資人參與午餐演講。

林長慶在說明會致辭時指出，從台灣產業的成長性、穩健的股利殖利率、優質的公司治理等面向說明台灣市場的實力與深度。此外，證交所也向日本投資人介紹台灣公司治理發展及優勢，以及證交所長年致力於強化公司治理的成果，亞洲公司治理協會（ACGA）2018年評鑑，台灣更一舉超越日本，成為亞太地區前5強，亮眼的成績也引起投資人熱烈迴響。

面對歐盟法規趨嚴及MSCI階段性納入中國A股的影響，證交所強調，將持續積極赴海外引資，向機構投資人介紹台灣優質企業。除了兩度赴日拜會投資人，接下來也將安排優質公司出訪亞洲金融中心，及具潛力的新南向市場，運用多元面向推廣台灣市場，期能吸引更多資金投入台灣股市，增進經濟成長動能。