獄中當選西班牙國會議員 加泰隆尼亞5名獨派領袖短暫離監宣誓就職

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 上個月(4月)28日當選西班牙國會議員的5名加泰隆尼亞獨派領袖，當地時間5月20日獲准短暫離開監獄，在警察保護下，前往位於馬德里的國會宣誓就職，並領取當選證書。

西班牙最高法院不但允許這五名議員參加就職儀式，還讓他們參加當地時間週二(21日)國會開議的議程。不過法院並不允許他們和媒體接觸。

曾任加泰隆尼亞政府副主席的璜克拉斯(Oriol Junqueras)，和另外3位知名獨派領袖拉爾(Josep Rull)、桑切斯(Jordi Sanchez)與塔拉爾 (Jordi Turull)在上月大選中當選下議院議員，洛梅瓦(Raül Romeva)則是當選參議員。

璜克拉斯還打算競選周日(26日)舉行的歐洲議會議員席次。他已聲明若當選歐洲議會議員，將會放棄西班牙國會議員的資格。

這5名議員和其他4名被告，審判期間都被關押在監獄中。若罪名成立除須服刑數年，也不得擔任公職。部分涉及推動獨立的獨派領袖，則選擇逃往國外，包括加泰隆尼亞前主席普吉蒙特(Carles Puigdemont)。

2017年10月1日，加泰隆尼亞地區舉辦獨立公投，一度讓西班牙陷入數十年來從未遭遇過的政治危機。

公投過關後，加泰隆尼亞議會在同年10月27日下午表決通過宣告獨立，但西班牙參議院隨即通過，授權總理拉荷義政府直接接管加泰隆尼亞自治區，相關措施將包括開除自治區主席普吉蒙特及解散自治區政府。

曾任加泰隆尼亞政府副主席的璜克拉斯(中)20日領取當選證書。美聯社