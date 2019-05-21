台手搖品牌進軍海外市場　珍奶擄獲印尼人芳心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣知名飲料品牌日出茶太已成功進軍澳洲、印尼、菲律賓三大市場，珍珠奶茶更一舉擄獲印尼年輕人芳心，商機爆表！

聯合報導，餐飲集團六角國際旗下主力茶飲品牌「日出茶太」（Chatime）在大洋洲及東南快速展店，包括澳洲、印尼、菲律賓三大市場，日出茶太已是規模最大的茶飲品牌。

其中，人口高達2億的印尼，其珍珠奶茶熱潮正風靡當地年輕人，商機醞釀爆發；澳洲的消費者結構中，澳洲人已超越華人，顯示台灣茶飲滲透進非華人族群。

日出茶太在澳洲，聘請擔任過澳洲連鎖烤雞店Nandos總經理的Carlos Antonius任執行長，並組織一個60人團隊，成員皆為具有餐飲或加盟經驗的當地人才。

Antonius表示，六角2009年進入澳洲市場後，每年營收皆以雙位數成長。日出茶太目前有112家門市，是澳洲最大的連鎖茶飲品牌。

他說，澳洲人因為重視健康，所以非常喜愛茶飲，特別是水果茶、荔枝綠茶等，銷量非常好。

Antonius還說，日出茶太在澳洲除了在Uber Eats與Deliveroo兩大外送平台上架，去年9月也推出自己的店內取餐的點餐App，迄今已有23萬忠實用戶。

在東南亞市場方面，印尼日出茶太營運總監Devin Widya Krisnadi表示，珍奶大受印尼年輕人喜愛，日出茶太在印尼正呈現爆發性成長。目前印尼有270家門店，預計年底展店至310家，他對日出茶太在印尼的發展深具信心。

菲律賓日出茶太財務總監Christopher Cua指出，日出茶太2011年進入菲律賓市場，營運持續在上升的趨勢中，門店數年底上看150家。

他說，東南亞氣候炎熱，菲律賓消費者喜歡偏甜的冰飲，像巧克力奶茶、黑糖系列等，在菲律賓都頗受歡迎。