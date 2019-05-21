東南亞生活美學展在台南　籐、竹、鳳梨渣體現工藝之美

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台南生活美學館推出的「日用之美－東南亞生活美學展」以「生活工藝」為切入點，引領大家認識東南亞各國與台灣既相似又相異之處，並從中相互對照地域美學及其文化意涵，自即日起至7月31日止於該館藝遊空間展出。

台南生活美學館說明，在工業時代之前，人們使用的每一樣器物，都是靠雙手慢慢製作出來的。如何妥善、有效率的運用自然萬物，使之符合日常生活的需要，考驗著人們的智慧與手藝。

台南生活美學館解釋，製作堅固、適用、美觀的器物，符合衣、食、住、行、音、樂的需求，讓人每一天都能得心應手的使用，這就是生活工藝。

台南生活美學館強調，東南亞各國的自然條件殊異，人文風俗也各自精彩，每個族群在他們生活的地區就地取材、製作適合當地需求的日常器物，這些器物反映了氣候風土，也反映各地的文化特色。

台南生活美學館舉例，例如在植物材料的使用上，泰國以「籐」、越南以「竹」製作生活用品，菲律賓則使用「鳳梨纖維」製作國服巴隆塔加洛（Barong Tagalog），此外，也會運用天然染料為服裝進行裝飾，其中又以印尼的蠟染（Batik）最為繁複華美。

「東南亞藝臺灣」提供團體預約導覽，包含越南語、印尼語、中文定時導覽服務。