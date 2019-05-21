新住民積極投入「全民社造」　實踐儒家「仁民」思想

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）信義房屋推動社區營造10餘年，4年前轉型為「全民社造」，實踐倫語中的「仁民」思想。董事長周俊吉分析，青年學子、新住民、社區聯合提案為未來社造3大資源。

中央社報導，信義房屋推動的「全民社造行動計畫」已邁入第15年，累計投入超過新台幣4億元經費，提案率涵蓋全台98.9%的鄉鎮。

歷年來合計近千個提案獲得信義房屋經費補助，除了讓社區凝聚共識，注入活水並發展出特色，也啟動得獎學校的校際互動；而大專畢業生洄游到家鄉以外的社區投入在地活化，新住民更走出母語小圈子，一同為社區貢獻力量。

周俊吉表示，大專畢業生、新住民積極投入社區活動，不但是課堂外的教育，更是社區營造的最新資源。

談到新住民加入社區營造，周俊吉更是有感而發。他說，不論是幾百年前，或是清朝、1949年來台灣的人都是移民。現代的新住民來自東南亞，新住民來到台灣，初期會和相同母語的新住民在一起，但慢慢學會中文後，生活圈擴大，就有能力結交新住民圈外的朋友。

他說，以往新住民參與社區營造的提案，有不少是新住民協助同社區的原住民，讓人非常感動，顯然新住民已經跨出一大步，融入台灣社區，完全符合儒家思想中的「親親而仁民，仁民而愛物」，先關心親近的人，進而關心周遭的人。