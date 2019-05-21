北韓婦女在中國淪為性奴 NGO籲各國重視

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）位於倫敦的非政府組織「韓國未來倡議」昨（20）日發表了一份名為《性奴》的報告，揭露北韓女性難民在中國被迫賣淫的現況。

《性奴》報告（Sex Slaves）指出，飢荒與壓迫使得許多北韓人民為了生存不得不跨過邊界，到中國尋找生計。

北韓的成年男性與男童到了中國淪為農地或工地上的奴工，成年女性與女童則淪為人口販子的商品，被迫成為幫傭、從事性交易或是被賣到農村當外籍新娘。

中國農村的婦女人口嚴重外流，導致農村男女比例失衡，農村的外籍新娘需求大增。另一方面，都市地區的性服務需求也愈來愈高，原因是城市的男性移工人數逐年上升。

受害者的賣淫價格最低只要人民幣30元（約新台幣138元），外籍新娘的最低價格則是人民幣1,000元左右（約新台幣4,500元）。

許多女性會被轉賣多次，除了賣淫，網路色情是另一個愈來愈蓬勃的產業。女孩被迫在鏡頭前做出露骨的情色表演，甚至在鏡頭前遭到強暴，年紀最小的女孩只有9歲。

《性奴》報告的調查發現，中國警方與黑社會組織嚴重勾結，形成龐大的犯罪網絡。韓籍與中國籍的人口販子及犯罪組織每年從數萬名北韓女性難民身上獲取的利益高達1.05億美元（約新台幣31億元）。

根據聯合國《難民地位公約》的規定，這些逃至中國的北韓人都符合難民定義，但中國身為此公約的簽署國，非但對他們視而不見，還把他們視為罪犯，逮捕後遣返北韓，使他們面臨更嚴重的折磨。

「韓國未來倡議」（Korea Future Initiative）是位於倫敦的非政府組織，主要任務是拯救受迫害的北韓婦女與兒童，透過司法機制舉報人權迫害行為，並協助受害者的人生重回正軌。

《性奴》報告作者尹喜順（Yoon Hee-soon）沉痛地說，當世界各國忙著在中國大量投資的同時，不應漠視北韓婦女在中國遭受的非人道待遇。光是譴責還不夠，希望這份報告能帶來更多實際的救援行動。