〈時評〉台灣選舉的冷靜觀察

2014縣市長大勝的民進黨，2018卻兵敗如山倒；2016輕易贏得總統寶座與國會超過六成席次的民進黨，2020的選情卻讓人冷汗直流。

兩任台北市長下來的郝龍斌，跑到基隆卻連選個立委都鎩羽而歸；號稱跟習近平、普丁都握過手、照過面、對過話的宋楚瑜，身價不但沒有因而水漲船高，在後來的選戰中，氣勢反更不堪；馬英九與習近平2015年11月7日世紀大會面七十天後，中國國民黨照樣輸掉總統寶座，立法院更從64席慘剩35席！民主浪潮翻滾之巨之高、鐘擺效應之快之大，政治明星退燒之急之速，都超乎以往想像。

出現這樣的選舉結果，看似毫無章法，其實，還是有脈絡可尋！

脈絡之一是台灣因素：是台灣在選舉，投票的也是台灣人，能得到台灣人的認同與支持才是正辦！斯土斯民，不是選舉時才拿來說嘴的，而是平常就要念茲在茲，而且是念茲在茲的第一優先才對！老實說，對兩大政黨選舉時都言必稱台灣、人民，選後，雖然打混的嚴重程度有差、分贓的難看吃相有別，但同樣置台灣前途、人民福祉一邊涼快的「政黨文化」，台灣的選民顯然已深惡痛絕。

選民已經用選票清清楚楚、明明白白告訴不長進的政客們，政黨往往不是被敵對政黨打敗，而是被自己打敗的，2014、2016如此，2018亦復如此！有識之士想方設法的，是現在進行式的2020不要歷史重演！

現代選民已愈來愈沒有耐性而流行在激情與絕情之間快速轉換、政客的賞味期已愈來愈短，想綁架選民、要支持者含淚投票的白日夢境變實境的困難度已愈來愈高！由於台灣的兩大政黨都還沒有跳脫堕落的「政黨文化」泥沼的魄力與智慧，逼得選民只好無奈地在兩大政黨間一再快速擺盪，想由而敦促醬缸的政黨文化自動（或被迫）徹底改頭換面。

脈絡之二是中國因素：「兩岸關係」可載舟，更可覆舟；在中國（共產黨）一黨專制、（習近平）個人獨裁的現狀沒有全面翻轉之前，再多夢幻，說穿了，最多也只是天邊的彩虹，斯土斯民才是真實的存在！不自欺欺人的都知道，離開腳底下這一塊土地，離開身邊這一群人，熟悉、珍惜的自由、人權、民主、尊嚴（甚至於較低層次卻更現實的個人身家財產、退休年金等），也勢必跟著離開而一無所剩。

職是，政黨與政客想跟中國拉關係、搭友誼的橋梁，那還好，也有市場；把中國牌當唯一的王牌打，把所謂的「兩岸關係」當成台灣對外舞台的第一優先（甚至於全部），想挾兩岸論壇、國台辦、中聯辦以自抬身價，毫無疑問就踩到國人的底線，選民只怕會用手中的選票當煞車！此所以韓國瑜走進中聯辦後，在美國還是要來上一句「國防靠美國」加以平衡道理之所在。其實，中國刻意的加持與關愛眼神的明助與暗助，是票房保證還是票房毒藥，從1996以來的選舉不難看出端倪。政客想把台灣推入中國火坑的企圖，除非用不露任何破綻的高明騙術，否則，選民是不會束手就縛的！

2020大選已吹起號角，兩大政黨都出現明爭暗鬥的機鋒，也都出現抗拒初選的重量級「候選人」；更讓人傻眼的是，兩大政黨在初選階段，不約而同上演荒腔走板、醜態百出的戲碼。看看二戰英雄邱吉爾「酒店關門我就走」的豁達風範與氣度；看看釋放黑人精神領袖曼德拉、取消種族隔離政策、並與曼德拉共同分享1993年諾貝爾和平獎，隔年又以交棒總統之姿，出任曼德拉總統副手的南非最後一位白人總統戴克拉克，吾人肅然起敬之餘，忍不住想問：台灣，那一天才能出現像邱吉爾、戴克拉克那樣的政治家？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

