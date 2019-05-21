台詩人陳育虹獲邀巴黎「文學之夜」朗讀　楊宜霖現場靈動演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣詩人陳育虹獲邀赴法參加「文學之夜」朗讀活動，她將挑選10首作品由台灣旅法演員楊宜霖於現場演出，活動將於25日在巴黎蒙馬特（Montmartre）極富藝術盛名的藝術街區 Alley Concept Street 舉行。

法國「巴黎外國文化中心論壇」舉辦的「文學之夜」已邁入第七屆，台灣知名詩人夏宇也曾參加過。今年，台灣詩人陳育虹將挑選10首詩作，由譯者羅蕾雅以及旅法台灣演員楊宜霖分別擔任口譯及現場法語演出。

文化部駐法國代表處台灣文化中心為了促進台灣的新詩外譯，攜手法國以出版人文思想和文學譯著知名瑟希出版社合作，每年推出「台灣詩」叢書系列，固定出版3本台灣詩人選集，並邀請詩人赴法參加活動。

詩人陳育虹曾以詩集「閃神」獲得聯合報文學大獎，詩選「我告訴過你」 (Je te l’ai déjà dit) 更於去年由法國瑟希(Circé)出版社出版法文譯本，內容選錄陳育虹80多首創作，由任教於里昂第二大學東亞學院的中文教授羅蕾雅（Marie Laureillard）翻譯。

羅蕾雅表示，陳育虹詩中所表現的情感，有禪境裡的「空」、「無」思想，亦有蘊含萬物的思維層次，並展現對於始源的鄉愁。

羅蕾雅強調，陳育虹的詩超越自身有限的歷史，視野穿透事物本身外在的形象，而達到事物內在與全宇宙相聯繫之所在。

此外，陳育虹也將出席法國國家科學研究中心（CNRS）學者德琳（Sandrine Marchand）主持的翻譯工作坊。