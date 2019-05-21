香港不加鎖舞踊館跨國製作　首於雲門劇場6月登台

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣編舞家周書毅攜手香港不加鎖舞踊館藝術總監王榮祿合製雙人舞「無用」，為兩人低潮時心境創作，透過舞蹈療癒內心，將首度於雲門劇場演出。現在讓我們來認識這個來自香港的不加鎖舞踊館吧！

雙人舞作「無用」已於香港首演，當時媒體為此下標「在『無用』中找到另一種力量。」形容這件作品，其誕生為香港的不加鎖舞踴館（Unlock Dancing Plaza）團長王榮祿，前往台東邀請周書毅參與舞團當時的創作「男生」。

當時，兩人皆面臨人生上的某些困境，透過分享消極的無用感，進而共同產生新創作「無用」，並藉由「無用」的力量裡慢慢跳回生活的日常。

王榮祿認為，「無用」是在思考有用的可能，也是對於生命反省的一個課題，而生命無用的課題都是年老才遇見，如果能夠提早去省思，那也許能更面對自己的有用之處。

香港不加鎖舞踊館成立於2002年，作品「用心看世界—火鳥延續篇」、「游弋蒼穹」及「男生‧男再生」都榮獲香港舞蹈年獎。

不加鎖舞踊館於官網上說明，其為香港風格獨特的現代舞團，藝術總監為王榮祿積極與不同媒介藝術家合作，透過互動創作，解放舞台的束縛，為觀眾開闢嶄新的現代舞欣賞體驗。

舞團同時積極以 Unlock Body Lab開展一系列舞蹈和身體密切關係的硏習，是一個跨國際地域的舞蹈文化交流合作平台。

Unlock Body Lab藉由探索身體外顯的展現方式與內在的有機結合，並將硏習的成果以文字、錄像、示範演出及舞蹈教學推廣到學校和社區。

不加鎖舞踊館演出經驗豐富，聯合創作能量滿滿的周書毅，一同在低潮中找到人生出口，做自己熱愛的事找回力量。

「無用」將在6月15日及16日雲門劇場演出，更多詳情請前往Unlock Dancing Plaza查詢，或是上網購票。