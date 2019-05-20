【獨家】台北市數位治理 柯文哲市長與「台灣數位科技與政策協進會」對談

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）台灣數位科技與政策協進會今（20）日邀請台北市長柯文哲及市府團隊，就「數位國家」議題召開產官學座談會。柯市長與市府資訊局團隊分享首善之都的「數位治理」經驗，盼能透過與產業界的討論，激發創意火花，裨推動數位國家發展。

與會人士包括台北市長柯文哲、台北市資訊局局長呂新科、台北市產業發展局局長林崇傑、台灣數位科技與政策協進會理事長高志明、市政顧問翟本喬、資訊經理人協會理事長洪國興等人。

柯文哲市長在座談會上暢談市府的「企業文化」翻轉，談論他在主政這些年來，在台北市政府內創造一個允許犯錯的工作環境，讓同仁放膽創新，「做對的事，把事情做對」。他同時也為市府團隊建立清楚的「目標、遠景、與價值」，以理性思維與科學化數據管理團隊，並提供內部教育訓練提升其專業能力。

圖/台灣英文新聞

至於如何提高市政效率，柯文哲以清朝軍機處為例，該機構擺脫繁冗官僚體系，決策單位便可有效應變。他指出，市長室每天早上7點半開會，針對重大市政進行討論，就是這樣的應用。此外，以LINE群組串聯各局處的資訊首長，資訊一條鞭，有問題直接上達天聽，讓最高層知悉，方能有效整合問題、提升行政效率。

柯文哲提到，市府核心價值有四，即「正直誠信、開放共享、創新卓越、團隊合作」。他鼓勵員工思考這些價值的比重，笑稱「沒有正直誠信的團隊合作，叫做共犯結構」，以此勉勵同仁切勿辜負市民期望。

台灣數位科技與政策協進會理事長高志明呼應市長演說，提到許多社會不公情事，皆源於老百姓的敢怒不敢言。他希望藉此機會，讓各界代表都能暢所欲言，提出問題，與市長交流，進而促進國家發展。

圖/台灣英文新聞

台北市政府資訊局長呂新科在座談會中分享了台北市推動數位化的願景與成果，為了整合台北市龐雜的152個局處單位、682個資訊系統，並提供270萬市民便捷服務，資訊局導入政府企業架構與專案管理模式，藉由改造資訊計畫執行流程與方法，建立以藍圖為本的跨局處資訊協作生態，讓台北市的數位轉型更有生命力。

柯文哲強調，人民的小事，就是政府的大事。在攸關市民的申辦業務上，台北市正努力優化線上填寫、審查，以及現在最具挑戰的「身分認證」過程，一旦建置完成，方能讓市民有感。呂局長進一步說明，全府共通系統屬「大e化」方向，各局處系統則為「小e化」管理，以線上申辦繁複度分層推動，並強化各種憑證文件整合，如已上線的pay.taipei，就是資訊局將停車費、水電費、稅務等帳單全面整合的便民平台。

座談會中，中華民國資訊經理人協會理事長洪國興提出建言，一個完善的數位化政府，必須做到不受時間、地點限制的全天候線上業務申請，讓民眾享有一站式服務的便利性。政府應建構國家雲端中心以促進資料整合，並建置共通性資訊服務平台強化資源整合。為了推動這些建設，有賴從法制方面制定資訊基本法，從中央至地方，由上而下推動整體國家數位發展。